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Мирча Луческу: "Выход на поле Дзюбы - моя проблема, а не ваша"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" (1:2) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба вышел на поле на морально-волевых. По словам румынского специалиста, форвард был заменен, потому что почувствовал недомогание.

 
Сегодня. Грозный. "Терек" - "Зенит" - 2:1. Аксель ВИТСЕЛЬ (с мячом) пытается преодолеть сопротивление грозненцев.Шоу "Голос" в Грозном. Как "Терек" победил "Зенит"

– Игрок сборной, который числится травмированным, выходит сегодня на поле. Как произошла такая ситуация?

– Это моя проблема, а не ваша. Я ее сам решаю. Какие у вас проблемы? Он не играл с "Дандолком", если вы заметили. У нас 12 человек, образно говоря, он сегодня сыграл и почувствовал недомогание.

– Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?

– У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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victor

Может бутсы розовые мешают? )))

20:21

suff1x

=)))))

20:08

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