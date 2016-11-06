Мирча Луческу: "Выход на поле Дзюбы - моя проблема, а не ваша"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" (1:2) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба вышел на поле на морально-волевых. По словам румынского специалиста, форвард был заменен, потому что почувствовал недомогание.

– Игрок сборной, который числится травмированным, выходит сегодня на поле. Как произошла такая ситуация?

– Это моя проблема, а не ваша. Я ее сам решаю. Какие у вас проблемы? Он не играл с "Дандолком", если вы заметили. У нас 12 человек, образно говоря, он сегодня сыграл и почувствовал недомогание.

– Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?

– У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать. (Сергей ЦИММЕРМАН)