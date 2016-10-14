Мирча Луческу: "Возможно, не стоит сейчас приглашать Жиркова в сборную"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу предложил коллеге из сборной России Станиславу Черчесову не вызывать полузащитника сине-бело-голубых Юрия Жиркова. По словам румынского специалиста, Черчесову стоит поберечь 33-летнего футболиста.

– Жирков в свои 33 года вам, судя по всему, очень нравится?

– Некоторые моменты, связанные с возрастом игрока, требуют особого контроля. Юрий – очень сильный футболист. Но возможно, не стоит приглашать его сейчас в сборную с учетом того, что чемпионат мира пройдет только через два года. Ведь в 2018 году Жиркову будет уже 35.

– Хотите сказать, что слишком возрастной для такого турнира?

– Нет! Он на чемпионате мира способен играть и в этом возрасте. Но не думаю, что футболист такого уровня сейчас нуждается в том, чтобы участвовать в товарищеских матчах. Лучше поберечь его до официальных. И тогда гораздо выше шанс, что через два года Жирков будет здоров и сможет реально помочь сборной. Поймите правильно, мне опять же ни в коем случае не хочется, чтобы эти мои слова интерпретировались как критика в данном случае в адрес Станислава Черчесова. Это скорее анализ ситуации, связанной с конкретным игроком.