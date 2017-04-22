16:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: Вопрос про удаления в "Урале" нужно задавать арбитрам"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что соперник неадекватно среагировал на судейские решения. По словам наставника, ему сложно комментировать три удаления гостей.

– Вопрос про удаления нужно задавать арбитрам. Ему было виднее. Реакция "Урала" была неадекватна, - отметил Луческу во флеш-интервью.

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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psv57

и он прав, адекватный был бы прямой правый в подбородок

16:39

Митюня

И почему он не говорил, что судьям виднее, когда комментировал игры Спартака?

16:37

vassel

адекватно - это ныть, когда тебе что- то не нравится

16:33

James Gang

Главное у румына всё хорошо, нет вопросов к судье!

16:33

bvp

На такое судейство не может быть другой реакции. Если только еще судье в табло.

16:30

С.Мороз

Ой нытик запел серенады,хотя чья бы корова мычала...по поводу адекватности))))

16:29

achuburov

)))) а почему он не плачет?

16:29

rashlim

"Мистер Адекватность", блин.

16:29

konik1911

Неадекватная реакция была у меня,как и судейство.

16:25