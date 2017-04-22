Мирча Луческу: Вопрос про удаления в "Урале" нужно задавать арбитрам"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что соперник неадекватно среагировал на судейские решения. По словам наставника, ему сложно комментировать три удаления гостей.

– Вопрос про удаления нужно задавать арбитрам. Ему было виднее. Реакция "Урала" была неадекватна, - отметил Луческу во флеш-интервью.

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"