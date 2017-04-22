Мирча Луческу: Вопрос про удаления в "Урале" нужно задавать арбитрам"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что соперник неадекватно среагировал на судейские решения. По словам наставника, ему сложно комментировать три удаления гостей.
– Вопрос про удаления нужно задавать арбитрам. Ему было виднее. Реакция "Урала" была неадекватна, - отметил Луческу во флеш-интервью.
psv57
и он прав, адекватный был бы прямой правый в подбородок
16:39
Митюня
И почему он не говорил, что судьям виднее, когда комментировал игры Спартака?
16:37
vassel
адекватно - это ныть, когда тебе что- то не нравится
16:33
James Gang
Главное у румына всё хорошо, нет вопросов к судье!
16:33
bvp
На такое судейство не может быть другой реакции. Если только еще судье в табло.
16:30
С.Мороз
Ой нытик запел серенады,хотя чья бы корова мычала...по поводу адекватности))))
16:29
achuburov
)))) а почему он не плачет?
16:29
rashlim
"Мистер Адекватность", блин.
16:29
konik1911
Неадекватная реакция была у меня,как и судейство.
16:25