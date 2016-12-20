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Мирча Луческу: "Витсель важен для "Зенита", но понимаю, что карьера игрока длится 10 - 15 лет"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не исключил, что полузащитник Аксель Витсель перейдет в "Ювентус" в январе. По данным Calciomercato, 26-летний бельгиец может обойтись туринцам в 10 миллионов евро.

– Я встречусь с Акселем в ближайшие дни, – отметил Луческу. – Могу встретиться с ним в Румынии. Знаю, что он часть отпуска проведет со своей женой. Это очень важный игрок для "Зенита", но я понимаю, что карьера футболиста продолжается 10 – 15 лет. Никогда в своей карьере не препятствовал трансферам своих игроков в большие клубы. Давайте посмотрим, сложатся ли условия для перехода Витселя в январе.

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