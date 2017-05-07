Мирча Луческу: "В "Зените" у меня ни с кем не было проблем"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что у него не было ни в петербургском клубе, ни в каком либо другом конфликтных ситуаций. Однако специалист отметил, что было недопонимание с агентом полузащитника Олега Шатова.

– Вы говорите о том, что пытались привить команде другой футбол. В течение сезона не раз появлялась информация, что не все игроки этим довольны. Может быть, в "Зените" все-таки есть другие проблемы, кроме полей и судейства?

– У меня не было никаких проблем ни с кем, кроме ситуации после слов агента Шатова, – сказал Луческу. – Даже с самим Шатовым. За всю карьеру у меня не было ни одной проблемы с футболистами. А многие из этих футболистов сейчас выступают в ведущих клубах Европы. У меня не было за всю карьеру серьезных конфликтных ситуаций. Такие вопросы пытаются вызвать полемику и найти то, чего нет. Игроки могут это подтвердить. Хотя сейчас мы не соответствуем тому, чего и я, и вы хотите, по тем или иным причинам. (Максим МЕЛЬНИКОВ)