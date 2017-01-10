Мирча Луческу: "В "Вииторуле" есть 2 игрока, которые могут быть полезны "Зениту"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что в "Вииторуле", который лидирует в текущем сезоне чемпионата Румынии, есть 2 игрока, которые могли бы быть полезны санкт-петербургскому клубу. По информации sport.ro, в сферу интересов сине-бело-голубых попали полузащитники Рэзван Марин и Ромарио Бензар.

– В "Вииторуле" есть два интересных "Зениту" игрока, – приводит sport.ro слова Луческу. - Скауты нашего клуба за ними наблюдают.

По информации издания, руководство румынского клуба намерено выручить за продажу двух футболистов 5 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Марина также заинтересованы "Рома" и "Фиорентина".

В нынешнем сезоне чемпионата Румынии Марин провел в составе команды 20 матчей, в которых забил 2 мяча. В активе Бензара в этом сезоне также 20 игр за "Вииторул", в которых хавбек сумел отметиться одним голом.