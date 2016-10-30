Мирча Луческу: "В атаке "Зенит" принимал неверные решения"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил разочарование действиями своих подопечных в нападении в матче 12-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). При этом он подчеркнул, что рад победе, учитывая кадровые проблемы команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Вы сегодня что-то эмоционально высказывали своим футболистам. Что именно вас возмутило?

– Доволен тремя очками. Но я более требователен к действиям футболистов. Некоторые замечания есть. В первую очередь недоволен инстинктивными решениям в нападении. Мы по-другому трактуем такие моменты. В быстрых атаках и контратаках принимались совершенно неверные решения. Взять ситуацию, когда Юсупов был перед вратарем: на тренировках мы обыгрываем голкипера и забиваем гол, а тут он стал смещаться к центру и упустил момент. Такое уже было с ним в матче против "Спартака". Прошу своих игроков не играть на инстинкте, мы все отрабатываем на тренировках, сегодня было слишком много таких действий.

– Насколько вам важно забить много голов? Минимальные победы не раздражают?

– Мы теряем важных игроков. У нас сменились фланговые защитники. В центральной зоне обороны тоже другие игроки, а мы выходим из защиты через пас. Топовые команды редко меняют основной состав, а нам пришлось это делать. Механизмы атаки и обороны от таких изменений страдают.

У нас выбыли Смольников и Хави Гарсия, страдает от давнего повреждения Жирков. Очень нелегко адаптировать сочетания под новых игроков. Когда у нас сложности, мы возвращаемся к той игре что была в прошлом – много борьбы и длинных передач. Я не люблю такой футбол.

При всем этом мы могли выиграть сегодня крупнее, но не реализовали свои моменты. Нелегко играть через два дня на третий, через три на четвертый. Поэтому я благодарен своим игрокам. Есть проблемы, которые мы будем решать. Если я не доволен на скамейке, не значит, что я не рад трем очкам.