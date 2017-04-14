Мирча Луческу: "Условия на новом стадионе пока не подходят для тренировок"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" сообщил, что условия на новом стадионе в Петербурге пока не подходят для тренировок. По словам наставника, на собрании все вспомнили игру первого круга с красно-белыми (4:2), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– У вас нет претензий к качеству фланговых передач?

– Не будем забывать о том, что мы потеряли очень много важных игроков. Вся игра во всех моих командах всегда строилась за счет того, что крайние защитники очень активно подключаются вперед. Но, к сожалению, долгое время не играют Жирков и Смольников, которые изначально были основными крайними защитниками.

– Вы будете проводить тренировки на новом стадионе?

– Должны были сделать занятие на этой неделе, но, к сожалению, пока тамошние условия не подходят для тренировок.

– У вас сейчас было собрание с командой. О чем говорили?

– Мы говорили о "Спартаке", вспомнили полностью первую игру, разобрали, за счет каких качеств мы победили, и обратил внимание, что после той игры мы вышли на первое место и только какой-то глупый фол Кришито развернул все судейство в другую сторону. Один лишь фол был, к которому все прицепились.