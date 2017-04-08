22:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Удаление Ломбертса было по делу"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России согласился с решением главного арбитра встречи Алексея Сухого удалить защитника хозяев Николаса Ломбертса. При этом, по словам румынского специалиста, судья должен был быть более последователен в своих действиях, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Согласны ли вы с удалением Ломбертса?

- Удаление было по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, который пять раз подряд срывал наши атаки фолами. Ему дали карточку только в конце игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Alexsspb

Румын- чемодан-вокзал гоу хоум, нет больше сил смотреть, на это убожество

22:51

Птицuk

Гулиев - лучший! Надо возвращать обратно в Спартак из аренды!

22:47

werder63

а может он не дедушка, а бабушка? Все плачет и плачет))

22:44

zenit08

Неужели? Хорошо хоть про Гулиева что-то наговорил. А то уж я думал, что Плаческу встал на путь исправления))

22:30

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