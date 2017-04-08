Мирча Луческу: "Удаление Ломбертса было по делу"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России согласился с решением главного арбитра встречи Алексея Сухого удалить защитника хозяев Николаса Ломбертса. При этом, по словам румынского специалиста, судья должен был быть более последователен в своих действиях, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Согласны ли вы с удалением Ломбертса?
- Удаление было по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, который пять раз подряд срывал наши атаки фолами. Ему дали карточку только в конце игры.
Alexsspb
Румын- чемодан-вокзал гоу хоум, нет больше сил смотреть, на это убожество
22:51
Птицuk
Гулиев - лучший! Надо возвращать обратно в Спартак из аренды!
22:47
werder63
а может он не дедушка, а бабушка? Все плачет и плачет))
22:44
zenit08
Неужели? Хорошо хоть про Гулиева что-то наговорил. А то уж я думал, что Плаческу встал на путь исправления))
22:30