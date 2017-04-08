Мирча Луческу: "Удаление Ломбертса было по делу"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России согласился с решением главного арбитра встречи Алексея Сухого удалить защитника хозяев Николаса Ломбертса. При этом, по словам румынского специалиста, судья должен был быть более последователен в своих действиях, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Согласны ли вы с удалением Ломбертса?

- Удаление было по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, который пять раз подряд срывал наши атаки фолами. Ему дали карточку только в конце игры.