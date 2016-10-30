Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в домашнем матче 12-го тура премьер-лиги над "Томью" (1:0) подчеркнул, что хавбеку Жулиану в последних встречах не хватает свежести, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам наставника, ему некем заметь 26-летнего бразильца, чтобы дать ему отдохнуть.

- У Жулиану спад из-за звездной болезни?

- Это проще чем звездная болезнь. Он был лучшим во многих матчах, но непросто регулярно проделывать такой объем работы, летать в Южную Америку, возвращаться назад. Да и в России много тяжелых перелетов. Жулиану - уникальный парень, который отдается полностью и в игре и на тренировках. Сейчас ему не хватает свежести. К сожалению, у нас нет второго футболиста на этой позиции. Некем заметь Жулиану и дать ему отдохнуть. Пока не вернется Данни, придется нагружать бразильца. Мне бы хотелось, чтобы он выдержал ритм и чтобы дело не дошло до травмы. Это подсказка другим игрокам, что иногда можно подменять Жулиану на поле.

- Кто у "Зенита" психологический лидер на поле?

- У команды должен быть не один, а много лидеров. Кто-то лидер за счет техники, другой за счет физики. Само понятие "лидер" скорее придумано журналистами, чем реально существует. По идее все игроки высокого уровня должны быть лидерами на поле. Чаще всего это опытные футболисты, которые знают как вести себя во время матча и как подбадривать команду. В современном футболе лидерами становятся тренеры команд, такие как Гвардьола. А игроки высокого уровня помогают тренеру передать свои требования. Раньше, когда не было такого плотного футбола, существовали плеймейкеры, которые могли принять мяч, посмотреть вокруг, отдать пас. Сейчас все происходит в плотном контакте с соперниками. В команде есть место всем - и рабочим, и гениям.