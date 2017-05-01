Мирча Луческу: "У "Томи" очень правильная клубная политика"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу раскритиковал состояние поля в Томске после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0). Также румынский специалист выразил уверенность в том, что ставка томичей на молодежь должна принести свои плоды.

– Получилась сложная игра, – сказал Луческу. – Не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем газоне спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы довольны. Именно из-за некачественного газона было много потерь. На таком поле проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и пытаться вскрывать плотную оборону соперника. В первом тайме, пока поле было в более хорошем состоянии, мы создавали много моментов, поймали на контратаке соперника, после чего забил Шатов, сделали много фланговых передач.

Во втором тайме поле испортилось, и игра проходила совсем по-другому. Во второй половине встречи позволили сопернику провести несколько контратак. Они были, может быть, не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить еще – были моменты у Дзюбы и Шатова. В целом, очень важные три очка для нас. Впереди четыре важные игры чемпионата.

– Какое впечатление произвела "Томь" на вас?

– Очень правильная политика их клуба. Петраков выбрал верное направление. Молодые футболисты, играя в конце чемпионата, будут набираться опыта, и это будет для них стимулом, чтобы вернуться сюда в премьер-лигу. Сейчас ранняя весна, но поле не соответствует тому, чтобы создавать на нем спектакль, от которого бы зрители получали удовольствие. Наверное, над этим компонентом нужно хорошо подумать.

Мы играли в Оренбурге на искусственном поле, и оно было очень хорошее. Возможно, стоит подумать о том, чтобы постелить здесь искусственный газон последнего поколения, который поможет показывать футбол, от которого получат удовольствие футболисты и зрители. На этом же поле больше единоборств, стыков, и на таких полях игроки получают больше всего травм. ​(Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Томь" - "Зенит"