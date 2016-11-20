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Мирча Луческу: "У Лодыгина больше удачи, чем у Михаила Кержакова"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Крыльями Советов" (4:1) отметил, что вратарь Юрий Лодыгин сыграл уверенно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Румынский специалист добавил, что Михаила Кержакова преследует невезение.

– Сегодня вернулся Лодыгин. Дайте оценку его игре.

– Он сыграл уверенно. Претензия только по вводу мяча – если руками он вводил его в игру довольно быстро, то ногами действовал очень медленно – это тормозило наши атаки. У Лодыгина больше удачи, чем у Миши Кержакова. Это важный компонент для футболиста. Лодыгин делает ошибки, команда пропускает, но потом все равно выигрывает. У Миши все по-другому – его преследует невезение. Сложно определить кто из них сильнее. Они вратари примерно одного уровня. Поэтому и играют попеременно.

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