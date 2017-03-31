12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "У Кержакова респираторное заболевание"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" сообщил, что форвард Александр Кержаков, скорее всего, пропустит игру из-за болезни, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Встреча состоится в Казани 2 апреля.

- У Кержакова респираторное заболевание. Он сейчас лечится, - сказал Луческу. - Скорее всего, тоже не сыграет в Казани. Но хочу отметить, что в предыдущем матче он хорошо вышел на замену, всего за 15 минут создал три голевых момента. Мы нуждаемся в нем и хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся к тренировкам. Мы получаем помощь от Кержакова как на футбольном поле, так и вне его. 

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