Мирча Луческу: "У Кержакова респираторное заболевание"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" сообщил, что форвард Александр Кержаков, скорее всего, пропустит игру из-за болезни, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Встреча состоится в Казани 2 апреля.

- У Кержакова респираторное заболевание. Он сейчас лечится, - сказал Луческу. - Скорее всего, тоже не сыграет в Казани. Но хочу отметить, что в предыдущем матче он хорошо вышел на замену, всего за 15 минут создал три голевых момента. Мы нуждаемся в нем и хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся к тренировкам. Мы получаем помощь от Кержакова как на футбольном поле, так и вне его.