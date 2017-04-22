Мирча Луческу: "Тщательно анализирую советы от журналистов и беру их на вооружение"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что научился справляться с критикой журналистов. По словам наставника, он знает, как правильно интерпретировать критику, чтобы футболисты ее не чувствовали, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как уберечь игроков от пресса журналистов? Как с ним удается справляться вам?

– Некоторые игроки даже не читают газеты. А есть те, кто болеют этим клубом и переживают больше, чем нужно. У всех разная ментальность. Я в своей карьере прошел через много сложных моментов. Знаю, как правильно интерпретировать критику, чтобы футболисты ее не чувствовали. Тщательно анализирую советы от журналистов и беру их на вооружение. Хуже когда критикуют. Критика должна быть моя, идти изнутри. Я сам себя критикую.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова