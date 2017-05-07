Мирча Луческу: "Такое впечатление, что меня кто-то сглазил"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 27-го тура чемпионата России против "Терека" (0:1) посетовал на неудачу. По словам наставника, его мог кто-то сглазить. Питерцы под руководством румынского специалиста в 27-ми матчах чемпионата одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли.
- Сегодня мы играли, а другая команда - мешала играть, - заявил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех лидеров. Были моменты, когда судили не в нашу пользу. Да и на таком поле сложно что-то сосздать. Соперник сегодня ничего не создал, кроме одного штрафного.
badoba71
цыгане наверное
22:17
Гарик "внук Наташи" Попов
Луческу - убирайся! Нытик,маразматик и неадекват. Спартак с заслуженным чемпионством!
22:15
fr0l
заколебал
22:11
баламошка
loko 1302 спят усталые ишрушки...ноют нытики в подушку...////////////)))))))))
22:11
баламошка
Московские судьи тебя сглазили)
22:10
Orengrad
А в Питере - ныть.......
22:10
loko 1302
спят усталые ишрушки...ноют нытики в подушку...
22:08
ros
Ага.сглазил. Такой, носатый дядька в костюме-тройке с галстуком. Массимо звать:)
22:05