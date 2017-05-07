Мирча Луческу: "Такое впечатление, что меня кто-то сглазил"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 27-го тура чемпионата России против "Терека" (0:1) посетовал на неудачу. По словам наставника, его мог кто-то сглазить. Питерцы под руководством румынского специалиста в 27-ми матчах чемпионата одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли.

- Сегодня мы играли, а другая команда - мешала играть, - заявил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех лидеров. Были моменты, когда судили не в нашу пользу. Да и на таком поле сложно что-то сосздать. Соперник сегодня ничего не создал, кроме одного штрафного.