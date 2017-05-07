21:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Такое впечатление, что меня кто-то сглазил"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 27-го тура чемпионата России против "Терека" (0:1) посетовал на неудачу. По словам наставника, его мог кто-то сглазить. Питерцы под руководством румынского специалиста в 27-ми матчах чемпионата одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли.

- Сегодня мы играли, а другая команда - мешала играть, - заявил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". - У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырех лидеров. Были моменты, когда судили не в нашу пользу. Да и на таком поле сложно что-то сосздать. Соперник сегодня ничего не создал, кроме одного штрафного.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (8)
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badoba71

цыгане наверное

22:17

Гарик "внук Наташи" Попов

Луческу - убирайся! Нытик,маразматик и неадекват. Спартак с заслуженным чемпионством!

22:15

fr0l

заколебал

22:11

баламошка

loko 1302 спят усталые ишрушки...ноют нытики в подушку...////////////)))))))))

22:11

баламошка

Московские судьи тебя сглазили)

22:10

Orengrad

А в Питере - ныть.......

22:10

loko 1302

спят усталые ишрушки...ноют нытики в подушку...

22:08

ros

Ага.сглазил. Такой, носатый дядька в костюме-тройке с галстуком. Массимо звать:)

22:05