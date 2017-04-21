Мирча Луческу: "Спартак" превзошел нас в мотивации и настрое на эту игру"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" отметил, что команда находится в хорошем физическом состоянии, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Зимняя подготовка с большим количеством матчей была непривычной для "Зенита". Сейчас вы можете сказать, что она дала результат?

– На сборах мы проводили игры больше для проверки новичков и молодых игроков. Часто играли по тайму двумя разными составами и в тот же день назначали полноценную тренировку. Тесты показывают, что футболисты сейчас готовы хорошо. Моментами команда пробегает по 116–118 км за матч. К сожалению, нам не удалось достичь этого потолка в матче против "Спартака". Соперник превзошел нас в мотивации и настрое на эту игру.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.