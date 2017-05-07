Мирча Луческу: "Спартак" не был лучшим, но все было на его стороне"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "Спартак" заслужил победу в чемпионате России, а также отметил, что все было на стороне красно-белых. Однако специалист считает, что столичный клуб не был лучшим по игре в этом сезоне.

– Был ли "Спартак" самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

– Не думаю, что "Спартак" был лучшим по игре, но они заслужили победу, все было на их стороне, – сказал Луческу. – Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше. Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия. У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов, независимо от того, играли мы дома или в гостях. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы наше преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!