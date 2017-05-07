22:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Спартак" не был лучшим, но все было на его стороне"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "Спартак" заслужил победу в чемпионате России, а также отметил, что все было на стороне красно-белых. Однако специалист считает, что столичный клуб не был лучшим по игре в этом сезоне.

– Был ли "Спартак" самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

– Не думаю, что "Спартак" был лучшим по игре, но они заслужили победу, все было на их стороне, – сказал Луческу. – Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше. Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия. У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов, независимо от того, играли мы дома или в гостях. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы наше преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Chrome

Баба.

23:30

206

SS-1525-Sergey, Ростов был худшим. Тульский Арсенал это доказал.

23:29

Бешеный валенок

Даже картошка на поле стадиона в Питере была за Спартак, этой поддержке Зенит не смог ничего противопоставить.

23:28

SS-1525-Sergey

Спартак был худшим, Ростов это доказал!

23:24

rewisor

"Плачь, детка, плачь!" (с)

23:01

loko 1302

Вот ....слов нет...одним словом цыган

22:59

waleriy

Я только не понял, кто кого заразил? Луческу -жиркова с женой или наоборот.

22:58

Andrey6201

Питер в следующем сезоне пойдёт по пути ДМ, цыган летом свалит в Турцию

22:57

VentoR

В Питере НЫТЬ!!!!

22:56

Юный Люцифер

В Питере по-прежнему ныть

22:51

Nikvolf

Я болельщик Зенита Поздравляю Спартак с победой надеюсь что в моем клубе наконец закончится время нытиков и смуты И мы сгордостью будем болеть за свой клуб Спартак все по делу Млодцы

22:50

Юный Люцифер

И это говорит главный тренер команды, которая принадлежит компании владеющей, в том числе, и медийным сектором, фактически узурпировавшей право вещания (холдинг Газпроммедиа, которому принадлежат: Наш Футбол, Матч-ТВ, НТВ+, Спорт-Экспресс) Так на чьей стороне была поддержка прессы, мистер Луческу?

22:49

ziggy1976

давай, давай, мустер, тапку фпол и почесал, шельма, клоунадить...) а нам тока это давай...))) ээээ....тока вот надо с репертуаром поработать и разнообразить, ибо уже становишься жалок, уныл и неинтересен)

22:48

Валерий Милан-Монако

Стыдно за Питер,что у руля команды такой скверный(ничтожный(мерзкий тип((

22:46

Roma_Totti

Хочется чтобы этот жалкий нытик продолжал работать в следующем сезоне, политпроект при нем играет лучше всех. п.с : Естественно когда помогают судьи.)))

22:45

svi_57

В отставку!

22:44

fedor pavlovitsh

Мирча Луческу, у нас говорят: "Плохому танцору яйца мешают"!!!!

22:43

onlywhitespartak

Какой он жалкий , не признает очевидное ) даже кони и Ростов на много выше бомжей по игре были , если бы не судейство щас бы за. 6-7 место боролись

22:41

Slim Taller

Зато Спартак хорошо спонсировал соперников Зенита.У Лукойла оказалось больше денег чем у Газпрома.

22:41

maxolga

В Питере НЫТЬ!!!!

22:40

delacrua

да, зенит топчик был. с такой игрой станьте чемпионами. че бы цыган мяукал? что все наладится. так вот и щас мяукай что ВСЕ НАЛАДИТСЯ! а по уму - на пенсию иди

22:40

Спартач и че?

единственный кто по факту мог спорить игре это Ростов а не зенит но отсальных то мы натянули.

22:39

shu111

клоун

22:39

StingMan

О да, лучшим по игре был конечно же "Зенит"... Нужно уметь проигрывать, Мирча.

22:37