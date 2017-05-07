Мирча Луческу: "Спартак" не был лучшим, но все было на его стороне"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "Спартак" заслужил победу в чемпионате России, а также отметил, что все было на стороне красно-белых. Однако специалист считает, что столичный клуб не был лучшим по игре в этом сезоне.
– Был ли "Спартак" самой сильной командой по игре в этом чемпионате?
– Не думаю, что "Спартак" был лучшим по игре, но они заслужили победу, все было на их стороне, – сказал Луческу. – Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше. Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия. У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов, независимо от того, играли мы дома или в гостях. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы наше преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать. (Максим МЕЛЬНИКОВ)
Chrome
Баба.
23:30
206
SS-1525-Sergey, Ростов был худшим. Тульский Арсенал это доказал.
23:29
Бешеный валенок
Даже картошка на поле стадиона в Питере была за Спартак, этой поддержке Зенит не смог ничего противопоставить.
23:28
SS-1525-Sergey
Спартак был худшим, Ростов это доказал!
23:24
rewisor
"Плачь, детка, плачь!" (с)
23:01
loko 1302
Вот ....слов нет...одним словом цыган
22:59
waleriy
Я только не понял, кто кого заразил? Луческу -жиркова с женой или наоборот.
22:58
Andrey6201
Питер в следующем сезоне пойдёт по пути ДМ, цыган летом свалит в Турцию
22:57
VentoR
В Питере НЫТЬ!!!!
22:56
Юный Люцифер
В Питере по-прежнему ныть
22:51
Nikvolf
Я болельщик Зенита Поздравляю Спартак с победой надеюсь что в моем клубе наконец закончится время нытиков и смуты И мы сгордостью будем болеть за свой клуб Спартак все по делу Млодцы
22:50
Юный Люцифер
И это говорит главный тренер команды, которая принадлежит компании владеющей, в том числе, и медийным сектором, фактически узурпировавшей право вещания (холдинг Газпроммедиа, которому принадлежат: Наш Футбол, Матч-ТВ, НТВ+, Спорт-Экспресс) Так на чьей стороне была поддержка прессы, мистер Луческу?
22:49
ziggy1976
давай, давай, мустер, тапку фпол и почесал, шельма, клоунадить...) а нам тока это давай...))) ээээ....тока вот надо с репертуаром поработать и разнообразить, ибо уже становишься жалок, уныл и неинтересен)
22:48
Валерий Милан-Монако
Стыдно за Питер,что у руля команды такой скверный(ничтожный(мерзкий тип((
22:46
Roma_Totti
Хочется чтобы этот жалкий нытик продолжал работать в следующем сезоне, политпроект при нем играет лучше всех. п.с : Естественно когда помогают судьи.)))
22:45
svi_57
В отставку!
22:44
fedor pavlovitsh
Мирча Луческу, у нас говорят: "Плохому танцору яйца мешают"!!!!
22:43
onlywhitespartak
Какой он жалкий , не признает очевидное ) даже кони и Ростов на много выше бомжей по игре были , если бы не судейство щас бы за. 6-7 место боролись
22:41
Slim Taller
Зато Спартак хорошо спонсировал соперников Зенита.У Лукойла оказалось больше денег чем у Газпрома.
22:41
maxolga
В Питере НЫТЬ!!!!
22:40
delacrua
да, зенит топчик был. с такой игрой станьте чемпионами. че бы цыган мяукал? что все наладится. так вот и щас мяукай что ВСЕ НАЛАДИТСЯ! а по уму - на пенсию иди
22:40
Спартач и че?
единственный кто по факту мог спорить игре это Ростов а не зенит но отсальных то мы натянули.
22:39
shu111
клоун
22:39
StingMan
О да, лучшим по игре был конечно же "Зенит"... Нужно уметь проигрывать, Мирча.
22:37