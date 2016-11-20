Мирча Луческу: "Спартак" лидирует заслуженно"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Крыльями Советов" (4:1) отметил, что "Спартак" заслуженно идет на первом месте, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– "Спартак" выиграл первый круг. Для вас имеют значение промежуточные результаты?

– "Спартак" играет достаточно хорошо, у них большой энтузиазм. Они выигрывают, у них есть удача – сегодняшний момент с голом в добавленное время говорит сам за себя. В целом, "Спартак" лидирует заслуженно. Они сейчас проходят через хороший момент для команды.

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