Мирча Луческу: "Со "Спартаком" выйдет совсем другой "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что сегодня он на поле не увидел той игры, которой ждал от своей команды.

– Главный тренер "Анжи" сказал, что угадал состав "Зенита" на сегодняшний матч. Вы не думали над тем, чтобы удивить соперника и выпустить на поле, например, Молло или Джорджевича?

– Самое главное, что, играя в обороне таким сочетанием игроков, как сегодня, мы не смогли начинать атаки через пас. Мы знали, что "Анжи" много прессингует и играет длинными передачами, поэтому за счет короткого паса и должны были отрезать их прессинг. Это у нас не получилось. Мы просто перебивали середину поля длинными передачами, а игроки "Анжи" выигрывали подборы. Мы сами упростили игру и создали себе этим большие проблемы. Сегодня "Зенит" не был той командой, которую я ждал увидеть, в первом тайме в особенности. Приходилось играть в футбол, который для нас неприемлем. У нас были травмированы Шатов, Смольников, Жирков. Мы не можем создать нормальную конкуренцию, чтобы было из кого выбирать состав на игру. Сегодня мне нелегко было выбрать состав, в том числе из-за лимита и того, что многие игроки висели на карточках. Уверен, что со "Спартаком" на поле выйдет совсем другой "Зенит". (Максим МЕЛЬНИКОВ)