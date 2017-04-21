Мирча Луческу: "Со "Спартаком" имели преимущество. Там было два неназначенных пенальти..."

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" посетовал на судейство в игре со "Спартаком" (1:2 в Москве) и отметил, что это заставляет игроков нервничать и допускать ошибки. По его словам, у "Зенита" не было ни одной встречи без неприятных моментов и казусов, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Каково состояние команды после игры со "Спартаком"?
– Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со "Спартаком" мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили "Арсеналу" из положения, близкого к "вне игры". В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.
Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как "МЮ" прошел "Андерлехт", который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. "Урал" – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру "Урала", вечером еще раз все проанализируем и будем готовы.
Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
za_yatc
hadzipanagis (13:24), ты эту свою русскую поговорку не забудь, когда проигрывать начнете.
13:25
za_yatc
SP2 (13:07), можно подумать, в этом есть что-то новое. Своих, иног7да сверх меры, наделяют положительными качествами, чужих - отрицательными. "Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад".
13:24
hadzipanagis
ПРИВЕТ ВСЕМ. что тут сказать-ответить? известной русской поговоркой - ху-е-до-во-му танцору всегда яй-цы-ца мешают...
13:24
Chrome
А почему не три? Кто больше?!
13:24
za_yatc
=0=, абсурд. Посмотрим на Спартак после ухода Промеса и Глушакова, к примеру.
13:22
=0=
Уровень Зенита объективно снизился, но не потому, что ушли Халк и Витсель, а потому - что пришел Луческу.
13:18
Свинству Бой!
kwazar312 //// На счет классные футболисты выигрывают без судей ,ты ошибаешься. Нынешний плов ЛЧ в помощь.
13:11
SP2
И вообще - Спартак ныл весь первый круг. Даже не ныл, а устроил какую-то космическую истерику. Зенит ноет во втором круге. Всё нормально. Что неужели Спартаку можно, а Зениту - нельзя? Во цирк-то!!!
13:08
Русский
В Питере тире ныть! ))))
13:07
SP2
Интересно как у нас. Теперь все повторяют одно слово - "нытик". Естественно, никакого преимущества в игре со Спартаком Зенит не имел. Но при чем здесь "нытик"? Теперь что, Луческу и высказывать своё мнение нельзя? Ну понятно, если Луческу одно и то же говорит - "нытик". Если спартаковцы устраивают истерику из-за непоказанной жёлтой карточки, недобавленных минут, неназначенных пенальти и вообще - из-за судейства - это они "воины" и все довольно. И вот как с такими двойными стандартами вообще в ЧР играть?
13:07
sidan123
Когда Дзюба залез верхом на Бурлака и забил, а судья засчитал, Луческу помалкивал. Одно слово ,болгарин.
13:05
kwazar312
маразм крепчает,уже два,но этого почему-то не было видно...до каких пор будет продолжаться это нытье...Классные футболисты выигрывают чисто,без судей...Да что говорить,проект есть проект...
13:02
Bache Gabrielsen
Одно слово - румын (с)
13:01
MasterMitya
какой же нытик.... все у него виноваты и зенит сильнее всех... просто читать противно
13:00
Семь ветров
Ну слава Богу, все нормально. А то после игры даже не плакала бабушка цыганская, боялся видать что уволят. Но время прошло, не уволили и вот уже старые песни о главном... )))
13:00
Ясен-Красен!
В Пиииииииитере -ныть! )))
12:57
Свинству Бой!
Уже совсем даже и не смешно. Маразм у румынского чучела прогрессирует просто на глазах. Давай до свидания./// Через неделю он насчитает уже три пеналя и огромное преимущество над Спамом по игре. Диду тебя пора на свежий воздух, лужайки дома подстригать, гладиолусы выращивать, кефир перед сном и пригоршню таблеток, кавинтон обязательно. А тренировать уже не надо, уверен на все 107%.
12:56
Фемистоклюс
Цыган задолбал уже ныть. Везде видит преимущество своей команды, но причины поражений наблюдает только в якобы судейских ошибках. На себя надо сначала смотреть, а потом на других пенять! Во что играет твой "Зенит"? Сам, наверное, не знает. Это больше похоже не на футбол, а на игровые автоматы. Против "Спартака" хорошо сыграли двое - Лунёв и Шатов. В глазах цыганских одни доллары... Вот, до чего "Газпром" людей довёл...
12:56
kokkk3
Кто накурился? я накурился?(про румына)
12:55
Igocha
на пенсия цыгана пора давно выгнать.
12:55
RockNrola
Как же надоела эта Румынская бабушка. Достал уже ныть!
12:55
Спортплюс
"В матче со "Спартаком" мы имели преимущество..." ахахахах, после этого можно не читать))) Где он там чего имел? За исключением 15-20 минут второго тайма, даже Орлов отметил заслуженность победы Спартака)))
12:52
waleriy
Цыганский сериал продолжается , но уже помоему уже поднадоел. Неужто бывают такие чмошные существа? Позорит себя , команду , газпром и петербург.
12:51
Igocha
снова заплакал
12:51
Sher77mar
Паранойя продолжается!!!!!
12:50
Alex3114
Румынское чучело в своём репертуаре :)
12:46
Alexa1977
два портсигара ,пенальти тоже ..два
12:45
shpasic
Бавария нанесла за весь матч два удара в створ Реала, но при этом выиграла основное время))
12:44
Roma_Totti
Если бы не Лунев, Спартак мог выиграть крупным счетом, политпроект в первом тайме нанесла только один удар. Цыган не перестает ныть, уже жалко его.
12:42
andrei5116
если бы мы если бы нам .играть научитесь.одно нытье.
12:42