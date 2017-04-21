Мирча Луческу: "Со "Спартаком" имели преимущество. Там было два неназначенных пенальти..."

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" посетовал на судейство в игре со "Спартаком" (1:2 в Москве) и отметил, что это заставляет игроков нервничать и допускать ошибки. По его словам, у "Зенита" не было ни одной встречи без неприятных моментов и казусов, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Каково состояние команды после игры со "Спартаком"?

– Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со "Спартаком" мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили "Арсеналу" из положения, близкого к "вне игры". В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.

Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как "МЮ" прошел "Андерлехт", который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. "Урал" – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру "Урала", вечером еще раз все проанализируем и будем готовы.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.