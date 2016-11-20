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Мирча Луческу: "С участием Шатова в матче против "Маккаби" определимся завтра утром"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашней победы в матче 14-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (3:1) отметил, что команда добилась успеха во многом благодаря яркой игре нападающего Артема Дзюбы. Специалист также добавил, что участие полузащитника Олега Шатова в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Маккаби" находится под вопросом. Решение о готовности хавбека к предстоящей игре будет принято в понедельник утром.

- Я доволен результатом, особенно с учетом того, что сегодня отсутствовала группа игроков основного состава, – сказал Луческу в эфире программы "После футбола". – Очень доволен игрой Артема Дзюбы, во многом благодаря его яркой игре нам сегодня удалось победить.

Что касается Олега Шатова, я спрашивал о его готовности к сегодняшнему матчу. С его участием в предстоящем матче Лиги Европы против "Маккаби" определимся завтра утром.

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