Мирча Луческу: "Прошу прощения у болельщиков, они ждали намного большего"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1) заявил, что он пытался привить команде другой футбол. Этот результат сделал "Спартак" чемпионом России, "Зенит" в борьбе за второе место отстает от ЦСКА на 1 очко.
– Если "Зенит" не сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов на следующий год, видите ли вы смысл оставаться в команде дальше?
– Осталось еще три игры, поэтому нужно постараться сейчас об этом не думать, а потом после анализа, сделанного мной и руководством, принимать решение. Я пытался привить этой команде другой футбол, но чего-то не хватило. Я однозначно недоволен этим сезоном. Чтобы совершенствовать игру, надо соблюдать синхронность действий и комбинации, у нас не может быть импровизации в атаке, должны быть четкие действия всех игроков. Все это отрабатывается в тренировочном процессе. Нам не хватает голов. Прошу прощения у болельщиков за результат и сегодняшнего матча, и всего сезона. Все они, наверное, ждали и ждут намного большего. (Максим МЕЛЬНИКОВ)
Бешеный валенок
Дайте Луческу поработать!
23:34
Уткин за Спартак
Спасибо, Мирча! Этот сезон мы такого и не ждали!!! СПАРТАК-ЧЕМПИОН! УРА!!!
23:19
вперёд Спартак!
Требуем оставить Плаческу на следующий сезон!)))))
23:04
John-Vorchun
Чеши-ка ты туда,откуда пришел,"спасибо" Газпрому за сезон.
23:02
fedor pavlovitsh
Нам нужен настоящий Зенит а не нереализованные фантазии пенсионера, выжившего из ума, которого даже футболисты не понимают!!! Уходить не хочет, зарплата высокая!!! Ждет решения акционеров о его увольнении, чтобы денег побольше срубить!!!
22:52
serzheo
Мы тебя прощаем, иди домой. Прямо на вечерний рейс до Трансильвании.
22:49
fedor pavlovitsh
А где заявление об уходе из команды????!!!
22:47
waleriy
Луческу верим!!!
22:47
SP2
Уходил бы лучше сам. С таким предвзятым отношением к игрокам новый футбол не привьешь. Мак и Кержаков на лавке - ярчайшее тому подтверждение.
22:46
ladafan
ничего не выйдет.....
22:45