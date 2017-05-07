Мирча Луческу: "Прошу прощения у болельщиков, они ждали намного большего"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1) заявил, что он пытался привить команде другой футбол. Этот результат сделал "Спартак" чемпионом России, "Зенит" в борьбе за второе место отстает от ЦСКА на 1 очко.

– Если "Зенит" не сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов на следующий год, видите ли вы смысл оставаться в команде дальше?

– Осталось еще три игры, поэтому нужно постараться сейчас об этом не думать, а потом после анализа, сделанного мной и руководством, принимать решение. Я пытался привить этой команде другой футбол, но чего-то не хватило. Я однозначно недоволен этим сезоном. Чтобы совершенствовать игру, надо соблюдать синхронность действий и комбинации, у нас не может быть импровизации в атаке, должны быть четкие действия всех игроков. Все это отрабатывается в тренировочном процессе. Нам не хватает голов. Прошу прощения у болельщиков за результат и сегодняшнего матча, и всего сезона. Все они, наверное, ждали и ждут намного большего. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"