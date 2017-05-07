22:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Прошу прощения у болельщиков, они ждали намного большего"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1) заявил, что он пытался привить команде другой футбол. Этот результат сделал "Спартак" чемпионом России, "Зенит" в борьбе за второе место отстает от ЦСКА на 1 очко.

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Терек" - 0:1. Гол Аблая МБЕНГА (№17) принес его команде победу, а "Спартаку" - чемпионство.Мбенг венчал "Спартак" на царство

– Если "Зенит" не сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов на следующий год, видите ли вы смысл оставаться в команде дальше?

– Осталось еще три игры, поэтому нужно постараться сейчас об этом не думать, а потом после анализа, сделанного мной и руководством, принимать решение. Я пытался привить этой команде другой футбол, но чего-то не хватило. Я однозначно недоволен этим сезоном. Чтобы совершенствовать игру, надо соблюдать синхронность действий и комбинации, у нас не может быть импровизации в атаке, должны быть четкие действия всех игроков. Все это отрабатывается в тренировочном процессе. Нам не хватает голов. Прошу прощения у болельщиков за результат и сегодняшнего матча, и всего сезона. Все они, наверное, ждали и ждут намного большего. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Бешеный валенок

Дайте Луческу поработать!

23:34

Уткин за Спартак

Спасибо, Мирча! Этот сезон мы такого и не ждали!!! СПАРТАК-ЧЕМПИОН! УРА!!!

23:19

вперёд Спартак!

Требуем оставить Плаческу на следующий сезон!)))))

23:04

John-Vorchun

Чеши-ка ты туда,откуда пришел,"спасибо" Газпрому за сезон.

23:02

fedor pavlovitsh

Нам нужен настоящий Зенит а не нереализованные фантазии пенсионера, выжившего из ума, которого даже футболисты не понимают!!! Уходить не хочет, зарплата высокая!!! Ждет решения акционеров о его увольнении, чтобы денег побольше срубить!!!

22:52

serzheo

Мы тебя прощаем, иди домой. Прямо на вечерний рейс до Трансильвании.

22:49

fedor pavlovitsh

А где заявление об уходе из команды????!!!

22:47

waleriy

Луческу верим!!!

22:47

SP2

Уходил бы лучше сам. С таким предвзятым отношением к игрокам новый футбол не привьешь. Мак и Кержаков на лавке - ярчайшее тому подтверждение.

22:46

ladafan

ничего не выйдет.....

22:45