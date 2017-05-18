Мирча Луческу: "После матча со "Спартаком" судейство по отношению к "Зениту" стало другим"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что на неудачах команды в этом сезоне сказались объективные причины. По его словам, у команды не было постоянного состава, с которым можно строить игру. Кроме того, наставник питерской команды подчеркнул, что судейство было не в пользу "Зенита".

- На сегодняшний день, по большому счету мы имеем столько же очков, сколько имели в прошлом году, - заявил Луческу в эфире передачи "Все на футбол". - Забили больше всех в чемпионате, пропустили меньше, чем в прошлом году. При этом потеряли трех ключевых игроков. Не будем забывать, что отсутствовал Дани, который и сейчас далек от своей лучшей формы. Ломбертс постоянно думал о том, как бы быстрее уйти и найти себе новый клуб. Был травмирован Смольников, Шатов с проблемами.

Наши конкуренты - "Спартак" и ЦСКА - имеют один и тот же состав. У нас же все время нужно было что-то придумывать. Я просто констатирую факты. Если бы та же рука со "Спартаком", за которую надо было назначить пенальти... Все могло бы измениться кардинально. Не будем забывать момент, когда удалили Ломбертса, когда с "Амкаром" нам не засчитали чистый гол. "Ростов", и так далее. Это не в качестве оправдания, а в качестве анализа продемонстрировал те моменты, которые были.

Если вспомнить, с чего все началось... Это все началось с того фола Кришито, который был в центре поля со "Спартаком". С тех пор полностью изменилось отношение к "Зениту", судейство стало другим. А ведь это всего лишь фол в середине поля.