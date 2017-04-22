Мирча Луческу: "После игры со "Спартаком" уже не думаю, откуда судьи"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что ему сложно оценивать удаления. По словам наставника, он уже не думает, из какого города судьи, обслуживающие встречи питерцев, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

– Что скажете о судействе? Переживали, что на матче "Зенита" снова работает арбитр из Москвы?

– Я еще не видел повторы. Но фол перед штрафной наказывается второй желтой. Что произошло потом – я не видел, сложно комментировать. Судья был рядом, решение принимать ему. Еще раз повторю, чтобы поставить точку: уверен, что у Бикфалви было удаление. Что касается двух других – не знаю. У меня даже не было времени спросить у игроков. Сожалею, что Кришито и Дзюба получили карточки и пропустят следующую игру. Не понимаю, как можно было получить эти предупреждения, контролируя игру. После игры со "Спартаком" уже не думаю, откуда судьи. Сегодня даже не знал, из какого города бригада арбитров.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова