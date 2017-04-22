Мирча Луческу: "Пока на нашей арене трава молодая и получает мало солнца"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что газон на арене "Санкт-Петербург" со временем станет лучше, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Газон повлиял на качество игры?

- У меня есть опыт "Донбасс Арены", который считается одним из лучших стадионов Европы. Там тоже сначала поле было не лучшего качества. Вырванную траву вывозили самосвалами. Потом по моему совету поле сделали намного жестче. Пока на нашей арене трава молодая, она получает мало солнца. Думаю, со временем все улучшится.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова