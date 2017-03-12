Мирча Луческу: "Перед игрой с "Амкаром" сказал руководству, что будут проблемы с судейством"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Амкара" (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России выразил уверенность, что решения главного арбитра встречи Евгения Турбина повлияли на исход встречи. По словам Луческу, "Зенит" систематически страдает от ошибок судейства.

- Мы встречались с руководством клуба "Зенит" на этой неделе, и я обратил внимание на то, что будут проблемы по судейству в Перми, - подчеркнул Луческу в эфире передачи "После футбола". - После ЦСКА (матч предыдущего тура в Москве - 0:0. - Прим. "СЭ"), оказывается, был анализ судейства, и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне "Зенита".

Все это началось после игры со "Спартаком" (в 9-м туре в начале октября, 4:2 на "Петровском". - Прим. "СЭ") - после этого большого шума нас начали судить совсем по-другому. Можно вспомнить и те игры, которые были с "Тереком". И пенальти, который был в матче с "Анжи" - его не дали, тут же последовала ответная атака - и гол в наши ворота. Это, опять же, гол из "вне игры" с "Краснодаром". В Ростове то же самое произошло. Эта ситуация повторялась на протяжении многих игр, и мы теряли очки благодаря судейству.

Я это прочувствовал и поэтому обратил внимание руководства на то, что, возможно, судейство будет намного больше позволять соперникам, будет позволено играть более жестко, жестче, чем это было в игре с ЦСКА. Мои переживания были не зря - сегодня мы забили чистый гол, который не засчитали. А этот мяч мог повлиять полностью на игру - совсем бы по-другому она развивалась. Соперник бы раскрылся, а не садился в свою штрафную площадку, у нас были бы варианты. Плюс пенальти на Дзюбе, который должен был быть назначен, но арбитр его не дал. Два решения, которые привели к тому, что сегодня произошло.

Я никогда не критикую просто так судейство, все мои претензии аргументированы. Я нахожу те моменты, которые на самом деле были. Я не сужу, что нас там как-то продавливают. Мы заставляем практически всегда обороняться соперника фактически полностью в своей площадке. При такой плотной обороне появляются и штрафные, и свободные, и пенальти. Поэтому хочется, чтобы то, что было явно, нам бы давали, больше ничего не требуется.