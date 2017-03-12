Мирча Луческу: "Перед игрой с "Амкаром" сказал руководству, что будут проблемы с судейством"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Амкара" (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России выразил уверенность, что решения главного арбитра встречи Евгения Турбина повлияли на исход встречи. По словам Луческу, "Зенит" систематически страдает от ошибок судейства.
- Мы встречались с руководством клуба "Зенит" на этой неделе, и я обратил внимание на то, что будут проблемы по судейству в Перми, - подчеркнул Луческу в эфире передачи "После футбола". - После ЦСКА (матч предыдущего тура в Москве - 0:0. - Прим. "СЭ"), оказывается, был анализ судейства, и чуть ли не нашли, что судейство было на стороне "Зенита".
Все это началось после игры со "Спартаком" (в 9-м туре в начале октября, 4:2 на "Петровском". - Прим. "СЭ") - после этого большого шума нас начали судить совсем по-другому. Можно вспомнить и те игры, которые были с "Тереком". И пенальти, который был в матче с "Анжи" - его не дали, тут же последовала ответная атака - и гол в наши ворота. Это, опять же, гол из "вне игры" с "Краснодаром". В Ростове то же самое произошло. Эта ситуация повторялась на протяжении многих игр, и мы теряли очки благодаря судейству.
Я это прочувствовал и поэтому обратил внимание руководства на то, что, возможно, судейство будет намного больше позволять соперникам, будет позволено играть более жестко, жестче, чем это было в игре с ЦСКА. Мои переживания были не зря - сегодня мы забили чистый гол, который не засчитали. А этот мяч мог повлиять полностью на игру - совсем бы по-другому она развивалась. Соперник бы раскрылся, а не садился в свою штрафную площадку, у нас были бы варианты. Плюс пенальти на Дзюбе, который должен был быть назначен, но арбитр его не дал. Два решения, которые привели к тому, что сегодня произошло.
Я никогда не критикую просто так судейство, все мои претензии аргументированы. Я нахожу те моменты, которые на самом деле были. Я не сужу, что нас там как-то продавливают. Мы заставляем практически всегда обороняться соперника фактически полностью в своей площадке. При такой плотной обороне появляются и штрафные, и свободные, и пенальти. Поэтому хочется, чтобы то, что было явно, нам бы давали, больше ничего не требуется.
Spchamp1979
Короче и Чемпионат должен был выиграть "Зенит" и Лигу Чемпионов и Лигу Европы!!!
22:46
vmelk416
Перед игрой предупредил руководство (Газпрома????) о том, что судить должны в нашу пользу, потому что игры нет, как играть не знаем, ПОМОГИТЕ !!!!! ЗАПЛАТИТЕ !!!!! Газ отключите, да делайте что нибудь
22:45
Felix BARSA
Ростов судьи душат весь сезон! И ничего. БЕКИЕВИЧ и команда играет, а Вы от Андерлехта вылетаете, который Ростов вынес...
22:44
Obl2007
БАБА !
22:42
Exsorsist
Мирча ведет себя не по-мужски. Ну нет игры у Зенита сейчас. Дождется, что сливать начнут, как Раньери.
22:39
SPFAN
armeecc А Гинер разве не ноет?
22:36
higagy
Опять после Спартака? У них там одна общая речь для журналистов чтоли написана?
22:35
vmelk416
Засудили бедного цыгана-конокрада, какие слезы, какие слезы. Что-ж ты раньше не плакал, когда судьи в другую сторону дудели? Послушать вас с Орловым - мир перевернулся, и все после матча со Спартаком. Бедненькие, езжайте оба куда нибудь на остров и там друг другу в жилетку плачьтесь.
22:29
Spartak-Online1
Будулай, поставь в центр Ивановича и Новосельцева.Поверь, жизнь твоя изменится к лучшему!))) Кстати читал статью в еженедельнике СС.Там бывший пресс атташе Шахтера дал большое вью,как Луческу все свои беды сваливает на судей.Это его давняя болезнь.
22:27
SP2
Да, дорого Зениту та победа обошлась! Спартак невообразимую истерию устроил! Давление на судей, на общественность "околофутбольная".... Молодцы Спартак, что сказать...
22:25
Miloff82
нуууу, заныл-то Мирча! Заколебал!
22:22
echo2011
Конечно,Луческу рассчитывал,что во всех матчах "Зенит" будут судить также,как со "Спартаком". Увы. Я вот всё жду,когда баскетбольный ЦСКА начнут судить иначе,но как это делать,когда господин Сергей Борисович Иванов чуть ли не бегает вдоль бровки?
22:19
Der schwein
Румыну очень понравилось судейство против СПАРТАКА. Он до сих пор восхищается этим беспределом.
22:16
Помор
Выпей яаду, нытик!
22:13