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Мирча Луческу: "Останусь ли в "Зените"? Зависит от многих факторов"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что у него очень сильная команда. По словам румынского специалиста, останется ли он в питерском клубе по окончании сезона, зависит от многих факторов, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как думаете, вы останетесь в команде в следующем сезоне?

– Это зависит от многих факторов. Когда я пришел, средний возраст "Зенита" был 29 лет, я пытался омолодить команду. Есть определенный цикл, по истечении которого нужно менять игроков. Многие из них были в таком возрасте, когда на них сильно влияют погодные условия, искусственные тренировочные поля – на таких футболистов многое влияет. Я пытался омолодить команду. До определенного момента это давало результат, мы показывали зрелищный футбол, но потом случился сбой. Я не держусь за свой контракт. Пришел сюда, чтобы изменить игру "Зенита", сделать ее более зрелищной и добиваться результатов. У нас случились определенные изменения в составе. Появился Эрнани, которому всего 22 года, новые фланговые защитники Цаллагов и Чернов, которые играют все чаще и чаще. Изменения происходят. Хорошо выглядел Джорджевич, хотя при нынешнем составе его сложно выпускать на поле. Команда очень сильная. У нас будет шанс до последней игры, посмотрим, как все закончится.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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merniloskut

Так дайте же Луческу поработать!

23:10

Wild Weasel

Дайте Луческу поработать!

23:10

Thomas_Boy

Фактор Сержа подсказывает, что не останешься.

23:01

foreverCSKAforever

Мирчера, верим!

22:47

Alexsspb

Румын- чемодан-вокзал гоу хоум, нет больше сил смотреть, на это убожество

22:45

serzheo

Да, и не надо лепить горбатого. Ты, Луческу, ставил Кришито - в центр обороны, где он никогда не играл. По Новосельцеву, с его травмой, большие вопросы... Иванович - справа - маразм (в центре никого) Чернов, шикарно сыграл, а потом исчез... Вышел Жирков. Ну и далее по списку - Луческу - собирайся домой.

22:40

serzheo

Не надо дешевых фраз, Луческу. Состав не обновляют в один миг на 100%, это утопия. Ты просто не умеешь работать - собирай чемоданы.

22:34

баламошка

Немытые негодуют)) Хотя один Луковица, наверное, за свою карьеру выиграл больше титулов, чем бомжи за всю свою историю.

22:32

баламошка

Оставайся навсегда, не зря же тебя немытые уговаривали и баблом закидывали.

22:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ