Мирча Луческу: "Останусь ли в "Зените"? Зависит от многих факторов"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что у него очень сильная команда. По словам румынского специалиста, останется ли он в питерском клубе по окончании сезона, зависит от многих факторов, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Как думаете, вы останетесь в команде в следующем сезоне?
– Это зависит от многих факторов. Когда я пришел, средний возраст "Зенита" был 29 лет, я пытался омолодить команду. Есть определенный цикл, по истечении которого нужно менять игроков. Многие из них были в таком возрасте, когда на них сильно влияют погодные условия, искусственные тренировочные поля – на таких футболистов многое влияет. Я пытался омолодить команду. До определенного момента это давало результат, мы показывали зрелищный футбол, но потом случился сбой. Я не держусь за свой контракт. Пришел сюда, чтобы изменить игру "Зенита", сделать ее более зрелищной и добиваться результатов. У нас случились определенные изменения в составе. Появился Эрнани, которому всего 22 года, новые фланговые защитники Цаллагов и Чернов, которые играют все чаще и чаще. Изменения происходят. Хорошо выглядел Джорджевич, хотя при нынешнем составе его сложно выпускать на поле. Команда очень сильная. У нас будет шанс до последней игры, посмотрим, как все закончится.
merniloskut
Так дайте же Луческу поработать!
23:10
Wild Weasel
Дайте Луческу поработать!
23:10
Thomas_Boy
Фактор Сержа подсказывает, что не останешься.
23:01
foreverCSKAforever
Мирчера, верим!
22:47
Alexsspb
Румын- чемодан-вокзал гоу хоум, нет больше сил смотреть, на это убожество
22:45
serzheo
Да, и не надо лепить горбатого. Ты, Луческу, ставил Кришито - в центр обороны, где он никогда не играл. По Новосельцеву, с его травмой, большие вопросы... Иванович - справа - маразм (в центре никого) Чернов, шикарно сыграл, а потом исчез... Вышел Жирков. Ну и далее по списку - Луческу - собирайся домой.
22:40
serzheo
Не надо дешевых фраз, Луческу. Состав не обновляют в один миг на 100%, это утопия. Ты просто не умеешь работать - собирай чемоданы.
22:34
баламошка
Немытые негодуют)) Хотя один Луковица, наверное, за свою карьеру выиграл больше титулов, чем бомжи за всю свою историю.
22:32
баламошка
Оставайся навсегда, не зря же тебя немытые уговаривали и баблом закидывали.
22:30