Мирча Луческу: "Останусь ли в "Зените"? Зависит от многих факторов"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что у него очень сильная команда. По словам румынского специалиста, останется ли он в питерском клубе по окончании сезона, зависит от многих факторов, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как думаете, вы останетесь в команде в следующем сезоне?

– Это зависит от многих факторов. Когда я пришел, средний возраст "Зенита" был 29 лет, я пытался омолодить команду. Есть определенный цикл, по истечении которого нужно менять игроков. Многие из них были в таком возрасте, когда на них сильно влияют погодные условия, искусственные тренировочные поля – на таких футболистов многое влияет. Я пытался омолодить команду. До определенного момента это давало результат, мы показывали зрелищный футбол, но потом случился сбой. Я не держусь за свой контракт. Пришел сюда, чтобы изменить игру "Зенита", сделать ее более зрелищной и добиваться результатов. У нас случились определенные изменения в составе. Появился Эрнани, которому всего 22 года, новые фланговые защитники Цаллагов и Чернов, которые играют все чаще и чаще. Изменения происходят. Хорошо выглядел Джорджевич, хотя при нынешнем составе его сложно выпускать на поле. Команда очень сильная. У нас будет шанс до последней игры, посмотрим, как все закончится.