Мирча Луческу: "Оренбург" - одна из лучших команд из нижней части турнирной таблицы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Оренбургом" (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что на ходе встречи сказалось позднее возвращение команды из Ирландии после поединка Лиги Европы с "Дандолком" (2:1). По словам Луческу, "Оренбург" – одна из лучших команд нижней части турнирной таблицы премьер-лиги, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Во втором тайме болельщики начали свистеть, когда "Зенит" долго разыгрывал мяч. Вас это не задело?

– В какой-то мере они были правы, когда свистели, но счет был скользким. Наши игроки законсервировали игру, пытались довести ее до победы. В конце мы снова имели преимущество, выпустили Кержакова, который нагнетал впереди. В результате свист прекратился. Мы взяли важные три очка в непростой ситуации. Перед сегодняшней игрой мне было более боязно, чем перед встречами с лидерами, с тем же "Спартаком". Не было группы игроков, появились новые сочетания в обороне. Плюс сказалось позднее возвращение из Ирландии. Прилетели только в семь утра пятницы и потеряли почти сутки. Отмечу и мотивацию соперника. По игре "Оренбург" – одна из лучших команд в нижней части таблицы.

– На днях Жулиану был на боях без правил. С вашего разрешения?

– Я очень рад, когда футболисты посещают такие мероприятия. Двумя руками "за". Никаких запретов с моей стороны в таких ситуациях быть не может.