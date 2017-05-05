Мирча Луческу: "Новосельцеву остается ждать подготовительного периода"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с"Тереком" отметил, что защитник Иван Новосельцев полностью восстановился. По словам наставника, ему придется ждать подготовительного периода.

- Его полностью восстановили. Травмы же были мышечные и разные, - отметил Луческу. - Ему теперь остается только ждать подготовительного периода, когда снова будет много контрольных матчей. Там он сможет показать свою мощь и силу. Он, к сожалению, очень многое потерял в течение всего года из-за тех травм, что его преследовали. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.