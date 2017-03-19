Мирча Луческу: "Никогда не делаю экспериментов на футбольном поле"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Арсеналом" (2:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России остался доволен игрой новичков команды. По словам румынского специалиста, в их действиях была видна суверенность, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Сегодня был эксперимент с составом?

– Это не эксперимент. Все эти игроки принадлежат клубу "Зенит". Они должны использовать свои шансы. Если я их поставил в состав – обязаны показать себя на сто процентов. Непростой момент, когда вводишь в состав такую группу новичков, но я был уверен, что ребята покажут себя с хорошей стороны. Была видна суверенность в их действиях. Я никогда не делаю экспериментов на поле. Используют футболистов, которые действительно хотят играть.

– Что с Файзулиным? Есть шанс, что он вернется в этом сезоне?

– Увы, он опять на операции. Пропустит два месяца, а потом начнется период восстановления. Также травмирован Смольников, он работает по индивидуальной программе. Надеюсь, скоро он появится в общей группе.