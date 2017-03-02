Мирча Луческу: "Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии возобновления чемпионата России подчеркнул, что все новички сине-бело-голубых получат возможность проявить себя в основном составе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. При этом специалист не видит необходимости замены вратаря Юрия Лодыгина.

- Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина, - сказал Луческу. - Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Впереди много матчей. Все новички обязательно выйдут, в том числе и Цаллагов с Луневым.