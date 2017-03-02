11:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии возобновления чемпионата России подчеркнул, что все новички сине-бело-голубых получат возможность проявить себя в основном составе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. При этом специалист не видит необходимости замены вратаря Юрия Лодыгина.

- Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина, - сказал Луческу. - Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Впереди много матчей. Все новички обязательно выйдут, в том числе и Цаллагов с Луневым.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

Предпосылки есть, вратарей нет.

12:02

foreverCSKAforever

Тогда уж и Ломбертса выпускай. У бельгийца с греком неплохой тандем по сбору автоголов. Хотя Юрец и без Коли частенько срабатывает на результат.

11:44

webadmin

А есть предпосылки, чтобы менять Кокорина? ;)

11:44

Митяй Антибомж

Ну и ладушки ))

11:40

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