Мирча Луческу: "Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии возобновления чемпионата России подчеркнул, что все новички сине-бело-голубых получат возможность проявить себя в основном составе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. При этом специалист не видит необходимости замены вратаря Юрия Лодыгина.
- Нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина, - сказал Луческу. - Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных не ждите. Впереди много матчей. Все новички обязательно выйдут, в том числе и Цаллагов с Луневым.
serzheo
Предпосылки есть, вратарей нет.
12:02
foreverCSKAforever
Тогда уж и Ломбертса выпускай. У бельгийца с греком неплохой тандем по сбору автоголов. Хотя Юрец и без Коли частенько срабатывает на результат.
11:44
webadmin
А есть предпосылки, чтобы менять Кокорина? ;)
11:44
Митяй Антибомж
Ну и ладушки ))
11:40