Мирча Луческу: "Нельзя сказать, что уровень соперников на сборе был низким"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подвел итоги сборов, отметив, что он доволен. По словам наставника, второй этап подготовки будет более важным.

- Важно, что мы провели большое количество матчей, - отметил Луческу. - Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык работать и над психологическими аспектами, и над мотивацией игроков. Плюс все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым футболистам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь.

Поэтому всеми аспектами и задачами, которые я ставил, я доволен, в принципе. Приятно было, что все откликнулись на работу очень хорошо. Закончился первый этап. Второй будет более важным. На следующем сборе мы будем играть с соперниками чуть более высокого уровня, хотя и здесь нельзя сказать, что уровень был низким: "Видеотон" – чемпион Венгрии, и в его составе много опытных иностранцев. То же самое можно сказать и о ташкентском "Локомотиве". И могу отметить еще "Айнтрахт", который находится на четвертом месте в чемпионате Германии, это тоже о чем-то говорит.