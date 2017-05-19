Мирча Луческу: "Не знаю, останусь ли в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве. Также специалист подчеркнул, что у российского футбола большой потенциал, "но он не раскрывается".
– Не знаю, останусь я или нет, но хочу передать опыт, давать советы в силу опыта, – сказал Луческу. – Например, считаю, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве. У России огромный потенциал, но он не раскрывается. Поэтому сборная страны столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Duckhunter68
Оставайся, Мирча, с ними, Будешь ИХНИМ королём...
13:04
Dymanomashina
72 года -это жестоко. ФК Темишоара ждет!
12:34
miheyitsokay
дайте мирче поработать! :-))
12:26
Berkut-7
Как мне кажется, Луческу сильный спец все равно и таким людям с таким огромным опытом стоит давать шанс, если и 2й сезон провалит, тут уже действительно все ясно будет можно снимать.
12:26