Мирча Луческу: "Не знаю, останусь ли в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве. Также специалист подчеркнул, что у российского футбола большой потенциал, "но он не раскрывается".

– Не знаю, останусь я или нет, но хочу передать опыт, давать советы в силу опыта, – сказал Луческу. – Например, считаю, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве. У России огромный потенциал, но он не раскрывается. Поэтому сборная страны столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы. (Сергей ЦИММЕРМАН)