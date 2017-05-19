Мирча Луческу: "Не знаю, останусь ли в "Зените". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Не знаю, останусь ли в "Зените"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве. Также специалист подчеркнул, что у российского футбола большой потенциал, "но он не раскрывается".

– Не знаю, останусь я или нет, но хочу передать опыт, давать советы в силу опыта, – сказал Луческу. – Например, считаю, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве. У России огромный потенциал, но он не раскрывается. Поэтому сборная страны столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Duckhunter68

Оставайся, Мирча, с ними, Будешь ИХНИМ королём...

13:04

Dymanomashina

72 года -это жестоко. ФК Темишоара ждет!

12:34

miheyitsokay

дайте мирче поработать! :-))

12:26

Berkut-7

Как мне кажется, Луческу сильный спец все равно и таким людям с таким огромным опытом стоит давать шанс, если и 2й сезон провалит, тут уже действительно все ясно будет можно снимать.

12:26