Мирча Луческу: "Не понимаю, как игроки уровня "Зенита" могут допускать такие ошибки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России эмоционально отреагировал на концовку игры, когда его команда пропустила два мяча в компенсированное время. Тренер добавил, что не понимает, как игроки такого уровня могут допускать подобные ошибки.
– Для меня концовка матча – это сюрприз. Я не понимаю, как игроки такого высокого уровня могли допустить такие ошибки, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Это было просто чудо. При первом голе Кришито мог просто выбить куда-то мяч и не было бы никаких проблем. В эпизоде со вторым голом Лодыгин мог спокойно поймать мяч, а не выбивать его куда попало. "Зенит" сам поиздевался над тем результатом, который был до 90-й минуты и дал забить "Краснодару" два невероятных гола.
"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"
Belozerfm
Где Орлов??? Лодыгин лучший, так держать! Даже Луческу не понимает, как этот вратарь оказался в великой команде Зенит))))
22:56
pitersam
tam: "ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей!".............Геннадий Орлов, перелолгинься! ;)
22:48
SportsMan
Юра и угловой глупый привёз и выбивал абы куда, в своём стиле в общем-то, ничего нового )) Но и спас разок, вытянув руку, но и там мяч удачно опустился сам к руке, чуть отскок пораньше - перелетел бы.
22:48
pitersam
tam: "ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей!".................Геннадий Орлов, перелогинься! ;)
22:44
Бубльгум
tam ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей! 22:01___________ Ржунимагу)))))))))))))))))))))))))
22:24
В.Коваль
какой уровень - такие и ошибки!
22:10
tam
ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей!
22:01
Комс
Уровень - дно :)
22:00
James Gang
Кажись Лодыгин опять на лавку сядет за свой косяк с вторым голом...
21:53