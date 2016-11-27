Мирча Луческу: "Не понимаю, как игроки уровня "Зенита" могут допускать такие ошибки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России эмоционально отреагировал на концовку игры, когда его команда пропустила два мяча в компенсированное время. Тренер добавил, что не понимает, как игроки такого уровня могут допускать подобные ошибки.

– Для меня концовка матча – это сюрприз. Я не понимаю, как игроки такого высокого уровня могли допустить такие ошибки, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Это было просто чудо. При первом голе Кришито мог просто выбить куда-то мяч и не было бы никаких проблем. В эпизоде со вторым голом Лодыгин мог спокойно поймать мяч, а не выбивать его куда попало. "Зенит" сам поиздевался над тем результатом, который был до 90-й минуты и дал забить "Краснодару" два невероятных гола.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"