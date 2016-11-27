21:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Не понимаю, как игроки уровня "Зенита" могут допускать такие ошибки"

0
0
0
8

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России эмоционально отреагировал на концовку игры, когда его команда пропустила два мяча в компенсированное время. Тренер добавил, что не понимает, как игроки такого уровня могут допускать подобные ошибки.

– Для меня концовка матча – это сюрприз. Я не понимаю, как игроки такого высокого уровня могли допустить такие ошибки, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Это было просто чудо. При первом голе Кришито мог просто выбить куда-то мяч и не было бы никаких проблем. В эпизоде со вторым голом Лодыгин мог спокойно поймать мяч, а не выбивать его куда попало. "Зенит" сам поиздевался над тем результатом, который был до 90-й минуты и дал забить "Краснодару" два невероятных гола.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

 

0
0
0
8
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Belozerfm

Где Орлов??? Лодыгин лучший, так держать! Даже Луческу не понимает, как этот вратарь оказался в великой команде Зенит))))

22:56

pitersam

tam: "ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей!".............Геннадий Орлов, перелолгинься! ;)

22:48

SportsMan

Юра и угловой глупый привёз и выбивал абы куда, в своём стиле в общем-то, ничего нового )) Но и спас разок, вытянув руку, но и там мяч удачно опустился сам к руке, чуть отскок пораньше - перелетел бы.

22:48

pitersam

tam: "ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей!".................Геннадий Орлов, перелогинься! ;)

22:44

Бубльгум

tam ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей! 22:01___________ Ржунимагу)))))))))))))))))))))))))

22:24

В.Коваль

какой уровень - такие и ошибки!

22:10

tam

ну это Вы зря! Лодыгин один из лучших вратарей!

22:01

Комс

Уровень - дно :)

22:00

James Gang

Кажись Лодыгин опять на лавку сядет за свой косяк с вторым голом...

21:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ