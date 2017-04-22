Мирча Луческу: "Не хотел бы выигрывать так, как сегодня"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) посетовал на ошибки. По словам наставника, он не хотел бы выигрывать в такой манере, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.
– Довольны игрой? Повлияло ли на нее качество поля?
– Мы рады открытию стадиона. Уверен, когда он будет переполнен, тут будет другая атмосфера и аура, и команда заиграет по-другому. Мы допускали много ошибок. Связываю их не только с качеством поля, но и с нервозностью наших футболистов после матча со "Спартаком". Это была и внешняя нервозность из-за давления прессы, и внутренняя из-за нашего давления на них. Не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как сегодня. Начали хорошо, создали несколько моментов, было несколько хороших ударов. Потом шансы уравнялись. Мы играли с хорошим, организованным соперником, который знает, что делать на поле. Не зря они одержали пять побед в шести последних матчах. Не думаю, что в России много клубов, которые могут так сделать. Во втором тайме из-за ошибок Юсупова соперник едва не реализовал два выхода один на один и едва не поставил нас в тяжелое положение.
Было видно, что мы начинаем нервничать, а "Урал" почувствовал, что может увезти очки. Все это вылилось в те карточки, которые были. Мне сложно объяснить, как мы могли прощать соперника и не забивать, находясь в 2-3 метрах от ворот. Доволен тремя очками и недоволен манерой, в которой мы их завоевали.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Патриот Сибири
Мужики, матч не смотрел. Ну что там, Зениту опять, наверно, весь матч мешали судьи?
17:56
hottie
Странно как это он не пожаловался, почему удалили только троих игроков Урала, а не половину команды.
17:44
andreichf
Мирча, а по другому ты не умеешь )
17:34
dv2205
Tribunal Z - полностью поддерживаю - надеюсь а адекватных болел большинство -- судейский комитет должен полностью поддержать судью а иначе уйдет суть футбола как игры
17:28
Tribunal Z
Зенит играл вяло, без огонька. Игроки доходили до штрафной и не знали что с мячом делать, искали Дзюбу, а Дзюба всегда занят игроком, давать ему это потеря мяча и контратака. На пойму, а что других игроков нет? Мне кажется нужно Дзюбе сказать спасибо и до свидания, если мы хотим чтобы игра команды соответствовала статусу европейского клуба, потому что с Дзюбой игра однотипна и уже всеми легко читаема
17:24
Волейболюга
Мирчушка. Зенитушку опять засудили! Не дали пять! пенальти и ещё минимум трёх не удалили! Начинай ныть!!!
17:20
Tribunal Z
Посмотрел Опрос и не согласен полностью, что из-за ошибок Еськова проиграл Урал. Ошибок не было! Дорогие мои, кто смотрел матч то увидят что абсолютно все карточки даны по делу и удаления следствия этих карточек, ничего лишнего Еськов не дал! Отдельный момент это удаление Павлюченко. Вот кто действительно подвёл команду. Ему нужно язык за зубами держать и помнить что он игрок, причём публичная фигура. Подвёл всю команду, которая в целом неплохо играла. Я на месте Урала наложил бы на Палюченко большой штраф.
17:20
Волейболюга
Луческушко! Судьи сегодня ЗАСУДИЛИ Зенит! НЕ дали опять пять! пенальти и мало удалили. Хотя положительные эмоции и появились. Забили - таки.
17:19
Soulles
Чем раньше Мирча уйдет из "команды",тем чище будет его репутация.Ему же еще работать в нормальных чемпионатах,где не всё решают деньги.
17:19
Дитмар
Как Реал реализует? Два из офсайда? Норм реализует.
17:19
ghg323.234qrr
Спасибо недоумку Павлюченко за победу.
17:18
Mao11
Правильно, только добавлю -БЕЗОБРАЗНО БЕЗЗУБАЯ АТАКА И ТУПОСТЬ ВО ВСЕХ ЛИНИЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:18
Friend of Misery
А где бочка на судью, который мешал Зениту играть?
17:16
DENsid
Так за такую ужасную игру главным образом ответственность несёт тренер ! А после удалений и игрой это можно назвать с натяжкой, скорее навал безхитростный, посмотрите как Реал реализует лишнего с Баварией.
17:16