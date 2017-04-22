Мирча Луческу: "Не хотел бы выигрывать так, как сегодня"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) посетовал на ошибки. По словам наставника, он не хотел бы выигрывать в такой манере, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

​– Довольны игрой? Повлияло ли на нее качество поля?

– Мы рады открытию стадиона. Уверен, когда он будет переполнен, тут будет другая атмосфера и аура, и команда заиграет по-другому. Мы допускали много ошибок. Связываю их не только с качеством поля, но и с нервозностью наших футболистов после матча со "Спартаком". Это была и внешняя нервозность из-за давления прессы, и внутренняя из-за нашего давления на них. Не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как сегодня. Начали хорошо, создали несколько моментов, было несколько хороших ударов. Потом шансы уравнялись. Мы играли с хорошим, организованным соперником, который знает, что делать на поле. Не зря они одержали пять побед в шести последних матчах. Не думаю, что в России много клубов, которые могут так сделать. Во втором тайме из-за ошибок Юсупова соперник едва не реализовал два выхода один на один и едва не поставил нас в тяжелое положение.

Было видно, что мы начинаем нервничать, а "Урал" почувствовал, что может увезти очки. Все это вылилось в те карточки, которые были. Мне сложно объяснить, как мы могли прощать соперника и не забивать, находясь в 2-3 метрах от ворот. Доволен тремя очками и недоволен манерой, в которой мы их завоевали.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова