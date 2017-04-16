Мирча Луческу: "Не хочу перекладывать ответственность. Это я не смог построить команду"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2) назвал заслуженной победу красно-белых. Он выразил уверенность в том, что столичная команда почти гарантировала себе победу в премьер-лиге, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится его команда, – сказал Луческу. – В первом тайме "Спартак" выглядел лучше, мы попали под серьезное давление и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись... Не помогло. "Спартак" заслужил победу.
Теперь наша задача – сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. "Зенит" не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.
– Гол Промеса был забит по правилам?
– Не хочу говорить огульно, не знаю.
– После матча первого круга вы сказали, что "Зенит" сильнее "Спартака" и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?
– Я и сейчас не могу сказать, что "Спартак" сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка.
У "Зенита" есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры – Гарай, Халк, Витсель... Но я не перекладываю ни какого ответственность. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено.
– "Спартак" еще можно догнать?
– Только если сам "Спартак" подарит кому-то свое лидерство.
Спринт
Луческу - дипломат (расчетная карточка с миллионами "Газпрома") - Пулково - румынский табор (с удовольствиями до конца жизни). Другого не дано, да ему и не хочется.
00:11
Vittorio-049
Его и брать не нужно было в Зенит............далее по тексту
23:52 16 апреля
Vittorio-049
Его играть не ужено было в Зенит Также, как и Тимощука Что они вообще делают в команде????? Что там делает Кокорин и ещё ряд футболистов? За какие заслугивыплачиваются безумные гонорары????
23:51 16 апреля
Спортплюс
Странно такое слышать от Луческу. Видимо, завтра домой?
23:01 16 апреля