Мирча Луческу: "Не хочу перекладывать ответственность. Это я не смог построить команду"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2) назвал заслуженной победу красно-белых. Он выразил уверенность в том, что столичная команда почти гарантировала себе победу в премьер-лиге, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится его команда, – сказал Луческу. – В первом тайме "Спартак" выглядел лучше, мы попали под серьезное давление и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись... Не помогло. "Спартак" заслужил победу.

Теперь наша задача – сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. "Зенит" не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.

– Гол Промеса был забит по правилам?

– Не хочу говорить огульно, не знаю.

– После матча первого круга вы сказали, что "Зенит" сильнее "Спартака" и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?

– Я и сейчас не могу сказать, что "Спартак" сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка.

У "Зенита" есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры – Гарай, Халк, Витсель... Но я не перекладываю ни какого ответственность. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено.

– "Спартак" еще можно догнать?

– Только если сам "Спартак" подарит кому-то свое лидерство.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"