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Мирча Луческу: "Не думаю, что это последний матч "Зенита" на "Петровском"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что этот поединок будет не последним на "Петровском". Следующую игру команда проведет на новом стадионе на Крестовском острове.

- Не думаю, что это наш последний матч на этом стадионе, - заявил Луческу в эфире телеканала "Наш Футбол". - Даже наш генеральный директор сказал, что будет совмещать игры здесь и на новом стадионе в зависимости от его загрузки. 

Неудачи в матчах с "Анжи"? Вы говорите только о результате, но никто не смотрит на игру. "Анжи" - хорошая команда, несмотря на то, что они поменяли много игроков. Новые футболисты очень опытные, что сегодня покажут на поле. Все пришедшие играли в хороших клубах до этого.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

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