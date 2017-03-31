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Мирча Луческу: "Надеюсь, летом Дзюба решит свою проблему"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил надежду на то, что Артем Дзюба будущим летом разберется со своими проблемами со здоровьем, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард из-за травмы пропустил товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3).

– Что за загадочная травма у Дзюбы?

– Это старая травма, которая периодически дает о себе знать. Ему нужно больше времени для восстановления, поэтому с ним постоянно возникают проблемы. Надеюсь, что летом он эту проблему решит. У Шатова, Смольникова, Анюкова и Жиркова в этом году тоже заново дали о себе знать старые травмы.

– Но летом Дзюба будет на Кубке конфедераций...

– Все равно он должен эту проблему как-то решить. От этого выиграют и "Зенит", и сборная. Когда он не тренируется каждый день, это влияет на его функциональное состояние.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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xSive

Надеюсь не решит и это полено не будет за сборную играть.Клоунишка

12:51

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