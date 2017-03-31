Мирча Луческу: "Надеюсь, летом Дзюба решит свою проблему"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил надежду на то, что Артем Дзюба будущим летом разберется со своими проблемами со здоровьем, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард из-за травмы пропустил товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3).

– Что за загадочная травма у Дзюбы?

– Это старая травма, которая периодически дает о себе знать. Ему нужно больше времени для восстановления, поэтому с ним постоянно возникают проблемы. Надеюсь, что летом он эту проблему решит. У Шатова, Смольникова, Анюкова и Жиркова в этом году тоже заново дали о себе знать старые травмы.

– Но летом Дзюба будет на Кубке конфедераций...

– Все равно он должен эту проблему как-то решить. От этого выиграют и "Зенит", и сборная. Когда он не тренируется каждый день, это влияет на его функциональное состояние.