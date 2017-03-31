12:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Надеюсь, что "Зенит" продлит контракт с Данни"

0
0
0
0

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил надежду, что клуб оставит полузащитника Мигеля Данни, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист отметил, что определился с голкипером на игру с казанцами.

– Появилась информация, что контракт с Данни будет продлен. Это так?

– Надеюсь, когда это произойдет, "Зенит" объявит это, – сказал Луческу. – Пока клуб официально ничего не заявлял.

– Ваше мнение о "Рубине"?

– В начале чемпионата казанцы вложили большие деньги в свою команду, у них хороший тренер. Будем надеяться, что поле и погода позволят демонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы "Зенит" играл хотя бы на уровне матча с "Арсеналом". Много разговоров было после той игры, хотя счет должен был быть 6:0 или 7:0.

– Кто сыграет в воротах?

– Я определился уже с голкипером. Большего не скажу.

Опрос

Как закончится матч "Рубин" – "Зенит"?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ