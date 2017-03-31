Мирча Луческу: "Надеюсь, что "Зенит" продлит контракт с Данни"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил надежду, что клуб оставит полузащитника Мигеля Данни, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист отметил, что определился с голкипером на игру с казанцами.

– Появилась информация, что контракт с Данни будет продлен. Это так?

– Надеюсь, когда это произойдет, "Зенит" объявит это, – сказал Луческу. – Пока клуб официально ничего не заявлял.

– Ваше мнение о "Рубине"?

– В начале чемпионата казанцы вложили большие деньги в свою команду, у них хороший тренер. Будем надеяться, что поле и погода позволят демонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы "Зенит" играл хотя бы на уровне матча с "Арсеналом". Много разговоров было после той игры, хотя счет должен был быть 6:0 или 7:0.

– Кто сыграет в воротах?

– Я определился уже с голкипером. Большего не скажу.