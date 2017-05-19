Мирча Луческу: "На "Зенит" ведут злобные атаки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "не до конца понимает позицию местной прессы". Специалист подчеркнул, что "местная пресса должна давать положительные статьи".

– Честно говоря, не до конца понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас, – сказал Луческу. – Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте Mundo Deportivo как пишет о "Барселоне", и как пишет Marca о "Реале", или Tuttosport о "Ювентусе", и Gazzetta dello Sport о "Милане" и "Интере". В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка. Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало.

Взять того же Рейнгольда, который на 500 процентов фанат "Спартака", он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве, и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у "Спартака". Я это прекрасно понимаю. Они ведут злобные атаки на нас. (Сергей ЦИММЕРМАН)