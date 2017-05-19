Мирча Луческу: "На "Зенит" ведут злобные атаки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "не до конца понимает позицию местной прессы". Специалист подчеркнул, что "местная пресса должна давать положительные статьи".
– Честно говоря, не до конца понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас, – сказал Луческу. – Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте Mundo Deportivo как пишет о "Барселоне", и как пишет Marca о "Реале", или Tuttosport о "Ювентусе", и Gazzetta dello Sport о "Милане" и "Интере". В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка. Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало.
Взять того же Рейнгольда, который на 500 процентов фанат "Спартака", он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве, и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у "Спартака". Я это прекрасно понимаю. Они ведут злобные атаки на нас. (Сергей ЦИММЕРМАН)
serzheo
Ну не без этого... Спартак опосля игры в Питере разнылся хуже бабки на базаре, пресса - поддержала. После игры в Оренбурге, когда был снят знаменитый видеоролик Газовиком - молчание прессы... Падает Жирков в штрафной - пресса жжет две недели, падает Глушаков в такой же ситуации - опять молчание ягнят. Воруют на Зенит Арене - пресса воет, воруют на Лужниках - опять тишина... Так что предвзятое отношение от Московской прессы есть, этот факт отрицать невозможно.
14:13
oledjan
У кого-то Дракула сосал кровь, у Мирчи, видимо, высосал мозг
14:13
qwe20
Злобные атаки на сопливого цыганенка! Как жесток мир! )))
14:09
waleriy
Уже чертики кажутся и покойники с косами бегают.
14:07
Бен Ричардс
Роман72 Блестящая мысль!!!))))))))+++++++++++++++
13:58
shpasic
ахахаха))
13:56
Роман72
Назначить Червиченко президентом Зенита, Луческу оставить главным тренером и заставить на законодательном уровне гадов-журналистов писать хвалебные оды Зениту! Будет КОМАНДА - МЕЧТА. БРАВО МИРЧА!!! Давай, еще жги!
13:53
Pilat777
Совсем упоролся румын
13:47
Патриот Сибири
Ментальные атаки с помощью лучей зла!
13:40