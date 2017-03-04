18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "На этом поле было легче обороняться"

0
0
0
0
8

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил удовлетворение игрой своей команды в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Также он вновь посетовал на плохое качество поля в на стадионе армейцев.

– Игра двух равных соперников. Взять очко – это не так плохо, – сказал Луческу. – Недовольны, что не использовали преимущество, которое у нас было. Жаль, что не использовали свои моменты. А вообще мы действовали неплохо – активно прессинговали, не дали сопернику использовать длинные передачи. Поле было не очень хорошего качества – на нем было легче обороняться. В целом это неплохой результат. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Мирча Луческу: "Песок на "Арене ЦСКА" тормозил игру" 

 

0
0
0
0
8
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

sv55

разнылись два недоразумения - поле виновато, судьи виноваты... а играть не пробовали, суетились командами около ворот, а первый удар нанесли в створ ворот на 77 минуте, отстой... чемпионат только стартовал, а в действиях игроков не чувствуется свежести, по лужайке бегали 2 стайки загнанных кляч...

19:22

fullerist

После такой игры вспоминается скорее высказывание Карпина: "Игра была равна...". Но оба тренера ищут причины внешние. Поле не такое. Судьи... Шарики мешают

19:20

rashlim

Началось нытье... Одному поле помешало, другому - судья.

19:11

marksan

Танцор Луческу!

19:09

Pleafant

Луческу придётся уговорить Миллера в том,что Зенит играл хорошо.

19:08

pushgun

Не обыграть никакущий ЦСКА, да еще играя 20 мин в большинстве, игра достойная первенства заводских физкультурных коллективов.

19:07

pushgun

Луческу - виновато поле. Гончаренко - виноваты судьи. Вывод: Игра была равна, играли два физкультурных коллектива.

19:04

irfa23

Снова цыгану что то мешает...

19:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ