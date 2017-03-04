Мирча Луческу: "На этом поле было легче обороняться"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил удовлетворение игрой своей команды в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Также он вновь посетовал на плохое качество поля в на стадионе армейцев.
– Игра двух равных соперников. Взять очко – это не так плохо, – сказал Луческу. – Недовольны, что не использовали преимущество, которое у нас было. Жаль, что не использовали свои моменты. А вообще мы действовали неплохо – активно прессинговали, не дали сопернику использовать длинные передачи. Поле было не очень хорошего качества – на нем было легче обороняться. В целом это неплохой результат. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Мирча Луческу: "Песок на "Арене ЦСКА" тормозил игру"
sv55
разнылись два недоразумения - поле виновато, судьи виноваты... а играть не пробовали, суетились командами около ворот, а первый удар нанесли в створ ворот на 77 минуте, отстой... чемпионат только стартовал, а в действиях игроков не чувствуется свежести, по лужайке бегали 2 стайки загнанных кляч...
19:22
fullerist
После такой игры вспоминается скорее высказывание Карпина: "Игра была равна...". Но оба тренера ищут причины внешние. Поле не такое. Судьи... Шарики мешают
19:20
rashlim
Началось нытье... Одному поле помешало, другому - судья.
19:11
marksan
Танцор Луческу!
19:09
Pleafant
Луческу придётся уговорить Миллера в том,что Зенит играл хорошо.
19:08
pushgun
Не обыграть никакущий ЦСКА, да еще играя 20 мин в большинстве, игра достойная первенства заводских физкультурных коллективов.
19:07
pushgun
Луческу - виновато поле. Гончаренко - виноваты судьи. Вывод: Игра была равна, играли два физкультурных коллектива.
19:04
irfa23
Снова цыгану что то мешает...
19:03