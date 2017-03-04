Мирча Луческу: "На этом поле было легче обороняться"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил удовлетворение игрой своей команды в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Также он вновь посетовал на плохое качество поля в на стадионе армейцев.

– Игра двух равных соперников. Взять очко – это не так плохо, – сказал Луческу. – Недовольны, что не использовали преимущество, которое у нас было. Жаль, что не использовали свои моменты. А вообще мы действовали неплохо – активно прессинговали, не дали сопернику использовать длинные передачи. Поле было не очень хорошего качества – на нем было легче обороняться. В целом это неплохой результат. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Мирча Луческу: "Песок на "Арене ЦСКА" тормозил игру"