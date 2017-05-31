Мирча Луческу: "Мой приход в "Зенит" был большой ошибкой"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу лаконично прокомментировал свое увольнение из питерского клуба. Румынский специалист был отправлен в отставку 28 мая. На своем посту он пробыл 370 дней и завоевал с "Зенитом" бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив "Андерлехту".

- Мой приход в "Зенит" был большой ошибкой, - приводит Gazeta Sporturilor слова Луческу.

Отметим, "Зенит" после увольнения Луческу начал переговоры с итальянцем Роберто Манчини. В понедельник итальянский специалист побывал в офисе "Газпрома" в Москве и пообщался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Далее его ждали в Петербурге - на подписании контракта с невским клубом. Во вторник вечером Манчини вернулся в Италию, улетев в Рим.