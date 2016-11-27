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Мирча Луческу: "Мне непонятно, почему ошибались опытные игроки"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Краснодара" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России раскритиковал опытных игроков своей команды, которые регулярно получают практику. Также наставник отметил, что мотивация у соперника была выше, чем в предыдущем матче Лиги Европы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Если взять наши моменты, то мы имели премимущество, создали где-то 4-5 моментов, и они должны были завершиться голами, – отметил Луческу. – Но только не хватало последнего паса. До последней минуты "Краснодар" хорошо перекрывал зоны. После этого... не знаю, расслабленность. Не в первый раз такое – с "Анжи", с "Тереком". То же самое произошло сейчас. Самое интересное, эти ошибки допустили самые опытные наши игроки. Если проанализировать моменты, то нам надо более профессионально провести последние минуты, где-то придержать мяч, где-то не так вводить. Эти элементраные ошибки мы разбирали на теории.

Когда шла передача в штрафную, туда врываются игроки "Краснодара". В первом голе Кришито должен был выбивать мяч, но не сделал этого. При втором голе должен был сыграть Лодыгин, этот момент читался. Он выбил в ту зону, которую не контролировал, а там оказался Окриашвили и забил. Но чемпионат еще длинный, практически 6 команд равны, многие будут терять очки, но, к сожалению, никто так легко их не теряет, как мы. "Зенит" больше заслуживает победу, но бывают такие матчи, когда мы теряем очки. Какое-то невезение. Будем надеяться, что дальше удача повернется в нашу сторону.

- Вы наверняка видели матч "Краснодара" с "Зальцбургом". Удивило ли вас то, как выглядели "быки"?

- "Зальцбург" мог только в первом тайме забить 2 гола, поэтому я думаю, большая разница в игре "Краснодара" была по сравнению с тем матчем. Мотивация у "Краснодара" с нами была больше.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Комс

Мирча, тебя пригласили в Зенит, чтобы вывести его в десятку лучших клубов европы: http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1003679/ А сейчас ты нам втираешь про то, что "практически 6 команд равны"??

23:01

Mik vik

Луческу: Но чемпионат еще длинный, практически 6 команд равны. _____________________________ Только разница между 1-й и 6-й равна 13 очкам.

22:30

Andrei777777

А мне , старый хрыч , непонятно , почему тебя до сих пор грязной шваброй из Зенита не вымели . Пошел ты...

22:21

serghi99

Цыган, будешь гнать на игроков, игроки тебя и сольют.

22:18

Комс

Луческу, Кришито, Лодыгин, Кокоша - на выход!

22:02

foreverCSKAforever

Если не секрет, какова неустоечка?

21:59

redshark

Турнирная табличка выглядит, прекрасно! Хороший отрыв, хорошее настроение, спасибо от миллионов, Тренеру и Команде!

21:56

James Gang

Лодыгина на лавку!

21:54

fomich111

Табор уходит в небо...

21:54

funyaka

Заговор!

21:53

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