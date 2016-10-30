Мирча Луческу: "Михаил Кержаков теперь основной вратарь? У нас нет первого и второго номера"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Томью" (1:0) в матче 12-го тура премьер-лиги раскритиковал своих подопечных за нереализованные моменты. Также он подчеркнул, что не делит вратарей клуба Михаила Кержакова и Юрия Лодыгина на первого и второго номера.

- Недоволен тем, что мы не реализовали большое количество атак и контратак, - сказал Луческу в эфире канала "Наш футбол". - Мы принимали неправильные решения в завершающей фазе атаки. Каждый хотел забить, не находили оптимальный вариант для продолжения. Над этим придется работать.

- Михаил Кержаков теперь основной вратарь "Зенита"?

- Я перед каждой игрой анализирую и принимаю решение. Кто первый, кто второй - такого у нас нет.