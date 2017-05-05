Мирча Луческу: "Между "Зенитом" и "Тереком" большое соперничество"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с "Тереком" отметил силу соперника. По словам наставника, в последние годы между командами большое соперничество.

– В матче первого круга "Зенит" уступил "Тереку". Как не допустить этого сейчас?

– Там была не сложная игра – мы сами перевели ее в неправильное состояние. Допускали детские ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Помните, мы быстро открыли счет, полностью контролировали игру. Потом сказалось давление с трибуны, помните как это было? Уверен, завтра матч будет такого же характера. Между "Зенитом" и "Тереком" в последние годы большое соперничество. В составе соперника много хороших игроков. Восемь человек выше 180 сантиметров. Многие играют за национальные сборные. Не зря они претендуют на место в Лиге Европы. Имея много классных игроков, меняют порой и тактику и состав. И это не влияет на их игру. (Сергей ЦИММЕРМАН)