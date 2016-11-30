Мирча Луческу: "Матчи "Зенита" судят московские арбитры, как и все люди, они имеют свои симпатии"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) отметил, что он уже не удивляется тому факту, что матчи питерской команды обслуживают арбитры из Москвы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Тренер добавил, что в бытность его тренером "Шахтера" происходило нечто подобное.

– Тяжело было настраивать команду после курьезного поражения от "Краснодара"?

– После игры с "Краснодаром" было много критики, недовольства. Я не комментировал наш футбол после того матча. Когда нам забивали первый гол был фол на Жулиану. Потом наказали Дзюбу за такое же нарушение, дали ему желтую карточку. Подобное было и в матче с "Анжи". Наши матчи судят московские арбитры, как и все люди они имеют свои симпатии. Все три матча, которые мы проиграли – с "Анжи", "Тереком" и "Краснодаром" – обслуживали арбитры из Москвы. В Грозном перед голом в наши ворота была опасная игра на Гарсии в центре поля. Каждый раз происходят одни и те же вещи. Я привык к такому. Просто наболело и решил сказать. Тоже самое было на Украине, где боролись с Донецком. У меня иммунитет на такое. Со мной можно спорить, но то, что я сказал – аргументировано. А сегодня нам повезло – "Уфа" заслуживала большего. Не зря они выиграли 5 выездных матчей. Хочу отметить своих игроков, они до конца верили в победу и боролись за нее

– Почему не удалось реализовать свободный удар в отличие от матча с "Маккаби"?

– Я говорил, что должен бы бить другой футболист, но на поле было виднее. Была точка под левую ногу. Юра Жирков хорошо пробил, но чуть-чуть не попал.

– Кто должен был бить изначально?

– Маурисиу.

"Зенит" вырвал победу в матче с "Уфой"