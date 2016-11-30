22:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Матчи "Зенита" судят московские арбитры, как и все люди, они имеют свои симпатии"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) отметил, что он уже не удивляется тому факту, что матчи питерской команды обслуживают арбитры из Москвы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Тренер добавил, что в бытность его тренером "Шахтера" происходило нечто подобное.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 2:0. Юрий ЛОДЫГИН стал одним из героев матча.Когда Лодыгин – герой. "Зенит" победил "Уфу"

– Тяжело было настраивать команду после курьезного поражения от "Краснодара"?

– После игры с "Краснодаром" было много критики, недовольства. Я не комментировал наш футбол после того матча. Когда нам забивали первый гол был фол на Жулиану. Потом наказали Дзюбу за такое же нарушение, дали ему желтую карточку. Подобное было и в матче с "Анжи". Наши матчи судят московские арбитры, как и все люди они имеют свои симпатии. Все три матча, которые мы проиграли – с "Анжи", "Тереком" и "Краснодаром" – обслуживали арбитры из Москвы. В Грозном перед голом в наши ворота была опасная игра на Гарсии в центре поля. Каждый раз происходят одни и те же вещи. Я привык к такому. Просто наболело и решил сказать. Тоже самое было на Украине, где боролись с Донецком. У меня иммунитет на такое. Со мной можно спорить, но то, что я сказал – аргументировано. А сегодня нам повезло – "Уфа" заслуживала большего. Не зря они выиграли 5 выездных матчей. Хочу отметить своих игроков, они до конца верили в победу и боролись за нее

– Почему не удалось реализовать свободный удар в отличие от матча с "Маккаби"?

– Я говорил, что должен бы бить другой футболист, но на поле было виднее. Была точка под левую ногу. Юра Жирков хорошо пробил, но чуть-чуть не попал.

– Кто должен был бить изначально?

– Маурисиу.

"Зенит" вырвал победу в матче с "Уфой"

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КОММЕНТАРИИ (26)
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foreverCSKAforever

Adios Аmigos R., что у вас за тексты такие странные на ночь глядя? Уж не Радимова ли нам на тренерский мостик наплакать собрались?

23:31

Adios Аmigos R.

П_о_в_а_р Adios Аmigos R. Ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, Но ты не плачь... ----------------------- Хокку. 23:21================ Да.

23:24

А380726

Проститут цыганский! Что в Звените, что в Шахтаре

23:22

П_о_в_а_р

Adios Аmigos R. Ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, Но ты не плачь... ----------------------- Хокку.

23:21

foreverCSKAforever

Spetrov, в Kirillyurrich'а и я верю, а вот в Безбородова никак. Буду рад, если ошибаюсь.

23:20

Adios Аmigos R.

Ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, Но ты не плачь...

23:20

itiv

Достойный тренер для бомжей!!!

23:14

spetrov

...Даже в Kirillyurrich'а верю! :) Не могут люди быть настолько... такими. :)

23:12

onlywhitespartak

Ох кому грех жаловаться на судей так это этому цыгану ! Сразу видно не достойный человек , так же как и руководство бомжатни , ему терек надо тренировать вместе с не адекватными чехами плакать будет , а то Рахимов всех подставил , сказал что судейство норм было ))

23:10

spetrov

.

23:10

spetrov

foreverCSKAforever, объективно говря, он может и не симпатизировать Зениту. Во всяком случае, верю в лучшее у людей.

23:09

foreverCSKAforever

Только в Москве команд несколько, а в Питере одна. Так что симпатизирует ли московский арбитр Асмаралу еще вопрос, а вот симпатизирует ли Безбородов Зениту - не вопрос.

23:06

Kirillyurrich

большую деревню отдать наполеону

23:06

Kirillyurrich

мочи масквабад!

23:05

Тони Старк

Забыл Спартаковец который снизу отписался как после матча их с Уфой на судейство жаловались,ох коротка память,а насчет пенальти,так в ваши ворота их в прошлом чемпионате вообще не ставили,один и в самом последнем туре,может быть за 29 туров ваши защитники играли так чисто в штрафной?Нет не играли,а пенальти в ваши ворота не ставили!

23:02

Гетеродин

Samba01, хм, что-то я не припоминаю обсуждений судей с его стороны после матча в Краснодаре.

23:02

Samba01

Гетеродин, спасибо, а я не в курсе!А что до этого было? Румын уже вторую неделю судей обсуждает.

23:00

П_о_в_а_р

Заговор, обратка.

23:00

Гетеродин

Samba01, Зенит сегодня победил.

22:56

Гетеродин

werder63, ты хоть знаешь, что пенальти дают за фолы против игроков атакующей команды в пределах штрафной, а не начисляют за то, что это так называемая "народная" команда? Кто ноет и плачет - так это ты.

22:55

Samba01

Этот уважаемый Господин, совсем недавно говорил о Спартаке и его "истериках" по поводу судейства. Смотрю короткая у него память. Как пошли поражения, сам о судьях поговорить не дурак.

22:54

werder63

ООО, заныл старый румын)) Знать плохо дело в Зените)) Если при таком подсуживании плакать, я ПРООСТО НЕ ЗНАЮ, чего ему еще надо! Удалять не удаляют, ШЕСТЬ пенальти дали (Спартак -0!!)! А 0-4 с Анжи судья виноват??? Стыдно должно быть старому румыну плакать не по делу!

22:50

1 JAMAL

Зато функционеры Питерские в РФС и ПФЛ симпатии имеют свои.

22:50

t79

Плач Ярославны

22:47

spetrov

А матчи ЦСКА нередко судили питерские. Тоже бывало. На мой взгляд, лучше говорить о конкретных вещах.

22:45

Den5472

Лучску начал плакать, а как пенальти в их ворота не назначают, игроков их команды не удаляют это значит нормально??

22:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ