Мирча Луческу: "Матчи "Зенита" судят московские арбитры, как и все люди, они имеют свои симпатии"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) отметил, что он уже не удивляется тому факту, что матчи питерской команды обслуживают арбитры из Москвы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Тренер добавил, что в бытность его тренером "Шахтера" происходило нечто подобное.
– Тяжело было настраивать команду после курьезного поражения от "Краснодара"?
– После игры с "Краснодаром" было много критики, недовольства. Я не комментировал наш футбол после того матча. Когда нам забивали первый гол был фол на Жулиану. Потом наказали Дзюбу за такое же нарушение, дали ему желтую карточку. Подобное было и в матче с "Анжи". Наши матчи судят московские арбитры, как и все люди они имеют свои симпатии. Все три матча, которые мы проиграли – с "Анжи", "Тереком" и "Краснодаром" – обслуживали арбитры из Москвы. В Грозном перед голом в наши ворота была опасная игра на Гарсии в центре поля. Каждый раз происходят одни и те же вещи. Я привык к такому. Просто наболело и решил сказать. Тоже самое было на Украине, где боролись с Донецком. У меня иммунитет на такое. Со мной можно спорить, но то, что я сказал – аргументировано. А сегодня нам повезло – "Уфа" заслуживала большего. Не зря они выиграли 5 выездных матчей. Хочу отметить своих игроков, они до конца верили в победу и боролись за нее
– Почему не удалось реализовать свободный удар в отличие от матча с "Маккаби"?
– Я говорил, что должен бы бить другой футболист, но на поле было виднее. Была точка под левую ногу. Юра Жирков хорошо пробил, но чуть-чуть не попал.
– Кто должен был бить изначально?
– Маурисиу.
foreverCSKAforever
Adios Аmigos R., что у вас за тексты такие странные на ночь глядя? Уж не Радимова ли нам на тренерский мостик наплакать собрались?
23:31
Adios Аmigos R.
П_о_в_а_р Adios Аmigos R. Ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, Но ты не плачь... ----------------------- Хокку. 23:21================ Да.
23:24
А380726
Проститут цыганский! Что в Звените, что в Шахтаре
23:22
П_о_в_а_р
Adios Аmigos R. Ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, Но ты не плачь... ----------------------- Хокку.
23:21
foreverCSKAforever
Spetrov, в Kirillyurrich'а и я верю, а вот в Безбородова никак. Буду рад, если ошибаюсь.
23:20
Adios Аmigos R.
Ещё один последний раз твои глаза В мои посмотрят и слеза вдруг упадёт на руку мне, Но ты не плачь...
23:20
itiv
Достойный тренер для бомжей!!!
23:14
spetrov
...Даже в Kirillyurrich'а верю! :) Не могут люди быть настолько... такими. :)
23:12
onlywhitespartak
Ох кому грех жаловаться на судей так это этому цыгану ! Сразу видно не достойный человек , так же как и руководство бомжатни , ему терек надо тренировать вместе с не адекватными чехами плакать будет , а то Рахимов всех подставил , сказал что судейство норм было ))
23:10
spetrov
.
23:10
spetrov
foreverCSKAforever, объективно говря, он может и не симпатизировать Зениту. Во всяком случае, верю в лучшее у людей.
23:09
foreverCSKAforever
Только в Москве команд несколько, а в Питере одна. Так что симпатизирует ли московский арбитр Асмаралу еще вопрос, а вот симпатизирует ли Безбородов Зениту - не вопрос.
23:06
Kirillyurrich
большую деревню отдать наполеону
23:06
Kirillyurrich
мочи масквабад!
23:05
Тони Старк
Забыл Спартаковец который снизу отписался как после матча их с Уфой на судейство жаловались,ох коротка память,а насчет пенальти,так в ваши ворота их в прошлом чемпионате вообще не ставили,один и в самом последнем туре,может быть за 29 туров ваши защитники играли так чисто в штрафной?Нет не играли,а пенальти в ваши ворота не ставили!
23:02
Гетеродин
Samba01, хм, что-то я не припоминаю обсуждений судей с его стороны после матча в Краснодаре.
23:02
Samba01
Гетеродин, спасибо, а я не в курсе!А что до этого было? Румын уже вторую неделю судей обсуждает.
23:00
П_о_в_а_р
Заговор, обратка.
23:00
Гетеродин
Samba01, Зенит сегодня победил.
22:56
Гетеродин
werder63, ты хоть знаешь, что пенальти дают за фолы против игроков атакующей команды в пределах штрафной, а не начисляют за то, что это так называемая "народная" команда? Кто ноет и плачет - так это ты.
22:55
Samba01
Этот уважаемый Господин, совсем недавно говорил о Спартаке и его "истериках" по поводу судейства. Смотрю короткая у него память. Как пошли поражения, сам о судьях поговорить не дурак.
22:54
werder63
ООО, заныл старый румын)) Знать плохо дело в Зените)) Если при таком подсуживании плакать, я ПРООСТО НЕ ЗНАЮ, чего ему еще надо! Удалять не удаляют, ШЕСТЬ пенальти дали (Спартак -0!!)! А 0-4 с Анжи судья виноват??? Стыдно должно быть старому румыну плакать не по делу!
22:50
1 JAMAL
Зато функционеры Питерские в РФС и ПФЛ симпатии имеют свои.
22:50
t79
Плач Ярославны
22:47
spetrov
А матчи ЦСКА нередко судили питерские. Тоже бывало. На мой взгляд, лучше говорить о конкретных вещах.
22:45
Den5472
Лучску начал плакать, а как пенальти в их ворота не назначают, игроков их команды не удаляют это значит нормально??
22:44