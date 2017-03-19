Мирча Луческу: "Лучше я прокомментирую игру, а не судейство"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Арсеналом" (2:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда создала очень много моментов. По словам румынского специалиста, соперник также создавал неприятности его команде, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– У Сергея Кирьякова большие претензии к судейству? Как вы прокомментируете работу арбитров?
– Я бы лучше прокомментировал игру, а не судейство. В моменте с первым голом был чистый пенальти. Защитник потерял позицию, обхватил Артема руками и завалил его на траву. Если бы мы могли реализовать 6 или 7 моментов, вопрос о судействе вообще бы не стоял. Что касается игры – она была хорошей с обеих сторон. Мы создали много моментов. Больше, чем было во всем туре. Доволен группой игроков, которые вышли в основе. Данни после длительного перерыва заявил о себе. Но это еще не тот Данни которого вы знаете. Он еще прибавит в ближайшее время. В моменте с голом он показал высокое мастерство. Доволен Луневым, который сыграл здорово. Могу ответить Цаллагова – он провёл хороший второй тайм. Это вариант на правый фланг обороны. Эрнани тоже выглядел убедительно на позиции опорного хава. Все новички играли с уверенностью. Сказалось большое количество матчей на сборах. В какой-то мере не хватило резкости действиям в завершающей стадии атаки. Не было такой агрессии, как у ЦСКА, который забил свой единственный гол в Грозном, когда в штрафную ворвались 4-5 футболистов.
"Арсенал" – хорошая квалифицированная команда. Они внимательно сыграли в обороне, показали хороший прессинг в атаке. Пытались действовать длинными передачами. Мы были готовы к этому. Иванович справился с высокорослым Расичем. Может быть, гости не имели много голевых моментов, но были ситуации, когда они создавали нам проблемы. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности. Надеюсь в ближайших матчах после паузы мы покажем футбол, который радует болельщиков. Наша команда сейчас переживает период трансформации, отсутствует человек шесть из состава прошлого года. Мы создаем новый коллектив. Уверен, у нас все получится.
werder63
Цыган, он и в Африке цыган!
23:20
Assorti
Ага, когда выиграли, че о судействе, мы об игре поговорим)
23:02
Жорик Вартанов
завтра проиграет и начнется старая песня, че взять с цыгана, наипротивнейшая личность
23:00
АРИ-100-ТЕЛЬ
Поплакал и судья сделал три очка. Теперь можно и ничего не говорить про судейство. На высшем уровне.
22:56
SPFAN
Сегодня нет повода для нытья у цыгана. Пенальти дали, гол с вне игры забили.
22:54
Веравалер
А что, была игра???
22:54
waleriy
А что так? Почему судей перестаем коментировать? Что сегодня постный день наступил? Наверное завтра землетрясение произойдет?
22:43
баламошка
То есть тут Луковица как настоящий мужик отказался комментировать судейство?) Румынский петух.
22:43
livsey
Ну тут уж конечно,по другому запел,цыган. Что судейство комментировать,и так все ясно. Моментов они создали больше всех в туре)) Лучше тролля-тренера,я еще не видел! Красавчик,румын! Тебя для этого и поставили,у руля!
22:38
anget01
Мирча, ну пожалуйся на московского судью.
22:38
SP2
Лучше бы объяснил почему Кокоин место Кержакова в составе занимает!!!
22:34
Exsorsist
Понял, что подарили игру, стыдно стало. Левый пеналь и гол из офсайта.
22:32