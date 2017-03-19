22:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Лучше я прокомментирую игру, а не судейство"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Арсеналом" (2:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда создала очень много моментов. По словам румынского специалиста, соперник также создавал неприятности его команде, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

У Сергея Кирьякова большие претензии к судейству? Как вы прокомментируете работу арбитров?

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Арсенал" - 2:0. 50-я минута. Через секунду Максим БЕЛЯЕВ (справа) через секунду свалит Артема ДЗЮБУ, и судья назначит пенальти."Зенит" прервал голевое молчание

– Я бы лучше прокомментировал игру, а не судейство. В моменте с первым голом был чистый пенальти. Защитник потерял позицию, обхватил Артема руками и завалил его на траву. Если бы мы могли реализовать 6 или 7 моментов, вопрос о судействе вообще бы не стоял. Что касается игры – она была хорошей с обеих сторон. Мы создали много моментов. Больше, чем было во всем туре. Доволен группой игроков, которые вышли в основе. Данни после длительного перерыва заявил о себе. Но это еще не тот Данни которого вы знаете. Он еще прибавит в ближайшее время. В моменте с голом он показал высокое мастерство. Доволен Луневым, который сыграл здорово. Могу ответить Цаллагова – он провёл хороший второй тайм. Это вариант на правый фланг обороны. Эрнани тоже выглядел убедительно на позиции опорного хава. Все новички играли с уверенностью. Сказалось большое количество матчей на сборах. В какой-то мере не хватило резкости действиям в завершающей стадии атаки. Не было такой агрессии, как у ЦСКА, который забил свой единственный гол в Грозном, когда в штрафную ворвались 4-5 футболистов.

"Арсенал" – хорошая квалифицированная команда. Они внимательно сыграли в обороне, показали хороший прессинг в атаке. Пытались действовать длинными передачами. Мы были готовы к этому. Иванович справился с высокорослым Расичем. Может быть, гости не имели много голевых моментов, но были ситуации, когда они создавали нам проблемы. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности. Надеюсь в ближайших матчах после паузы мы покажем футбол, который радует болельщиков. Наша команда сейчас переживает период трансформации, отсутствует человек шесть из состава прошлого года. Мы создаем новый коллектив. Уверен, у нас все получится.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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werder63

Цыган, он и в Африке цыган!

23:20

Assorti

Ага, когда выиграли, че о судействе, мы об игре поговорим)

23:02

Жорик Вартанов

завтра проиграет и начнется старая песня, че взять с цыгана, наипротивнейшая личность

23:00

АРИ-100-ТЕЛЬ

Поплакал и судья сделал три очка. Теперь можно и ничего не говорить про судейство. На высшем уровне.

22:56

SPFAN

Сегодня нет повода для нытья у цыгана. Пенальти дали, гол с вне игры забили.

22:54

Веравалер

А что, была игра???

22:54

waleriy

А что так? Почему судей перестаем коментировать? Что сегодня постный день наступил? Наверное завтра землетрясение произойдет?

22:43

баламошка

То есть тут Луковица как настоящий мужик отказался комментировать судейство?) Румынский петух.

22:43

livsey

Ну тут уж конечно,по другому запел,цыган. Что судейство комментировать,и так все ясно. Моментов они создали больше всех в туре)) Лучше тролля-тренера,я еще не видел! Красавчик,румын! Тебя для этого и поставили,у руля!

22:38

anget01

Мирча, ну пожалуйся на московского судью.

22:38

SP2

Лучше бы объяснил почему Кокоин место Кержакова в составе занимает!!!

22:34

Exsorsist

Понял, что подарили игру, стыдно стало. Левый пеналь и гол из офсайта.

22:32

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