Мирча Луческу: "Ломбертс? Сложно найти замену за два дня"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу объяснил, почему не согласился отпустить защитника Никласа Ломбертса в зимнее трансферное окно. По словам румынского специалиста, бельгиец еще выйдет на поле в составе "Зенита".

– Почему вы не захотели отпустить Ломбертса в зимнее окно?

– Дело не в том, хочу я держать Ломбертса или нет. За два дня до закрытия окна он не смог уйти. Он много говорил об этом на пресс-конференции, но сложно найти за два дня замену. Тем более, Ломбертс – левша. Он – опытный игрок, и вы еще увидите его на поле в составе "Зенита". (Сергей ЦИММЕРМАН)