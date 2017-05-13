Мирча Луческу: "Крылья Советов" – очень хорошая команда"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1) посетовал на ошибки во втором тайме. По словам наставника, команда неправильно сыграла на контратаках.

– Повлиял ли на появление в стартовом составе Молло и Цаллагова тот факт, что они играли в Самаре?

– При составлении состава я, конечно, думал о том, что Цаллагов и Молло играли здесь, их любила публика и они очень хотели показать себя среди этой аудитории, поэтому мы привлекли их в состав, и оба показали себя с лучшей стороны. Не думаю, что их появление на поле стало для них сюрпризом, поскольку в последних играх они принимали участие.

– Что произошло с командой во втором тайме?

– Мы имели полное преимущество в первом тайме. Второй тайм начали убедительно, потом совершили несколько невынужденных ошибок в середине поля в том числе в исполнении Цаллагова. Соперник проводил контратаки, почувствовал уверенность в себе и нагнетал обстановку у наших ворот. У нас были возможности увеличить счет, но неправильные действия в контратаках не привели к этому. "Крылья" – очень хорошая команда. Они знают, как действовать в атаке, как обыгрывать и бить по воротам. (Сергей ЦИММЕРМАН)

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит"