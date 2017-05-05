Мирча Луческу: "Кокорин не восстановился после травмы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Александра Кокорина. По словам румынского специалиста, россиянин еще не восстановился после травмы.

– Что с Кокориным?

– Пока не восстановился. Он провел только одну тренировку в общей группе.

Напомним, что Кокорин получил травму в матче 24-го тура с "Уралом" (2:0) на новом стадионе "Санкт-Петербург" и не играл с "Оренбургом". Молло пропустил предыдущую игру с "Томью" (2:0).

Матч "Зенит" - "Терек" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. (Сергей ЦИММЕРМАН)